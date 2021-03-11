Павел Прилучный похудел на 12 килограммов и живет с мамой

Алексей Вольцев

Звезда сериала «Мажор» скоро появится в военной драме Тимура Бекмамбетова «Девятаев». Павел Прилучный признается, что съемки в картине были для него очень трудными, ведь его герой переживает невероятные испытания.

Прилучный сыграл Героя Советского Союза, летчика Михаила Девятаева, который во время Великой Отечественной войны бежал из фашистского плена на немецком самолете. Изможденный Девятаев в момент побега весил всего 40 килограммов, поэтому актеру тоже пришлось существенно сбрасывать вес.

«Для этой роли я похудел на двенадцать кило: сидел на рисе и воде. Во время съемок у меня от напряжения порой немели губы. Я снимался в робе, меня под ней обматывали целлофаном: в Питере и Кронштадте, где проходили съемки, было дико холодно», — отметил актер.

По словам Павла, картина снималась 50 дней. За это время он освоил ряд новых навыков. «Я учился летать на самолете. Бекмамбетов сказал: «Тебе надо все попробовать самому». После этого инструктор протянул мне ключи от зажигания и сказал: «Держи ключи от неба!» — поделился Прилучный.

Звезда вспоминает, что ему не привыкать к голодным денькам. Так, когда он только начинал покорять Москву, то частенько недоедал, ведь денег отчаянно не хватало. Первый крупный гонорар за фильм «На игре» Павел потратил на машину, а потом таксовал на ней.

Сейчас заработанные деньги Прилучный предпочитает тратить на детей. От Агаты Муцениеце у него растут дочь Мия и сын Тимофей. Кстати, последнего он даже брал с собой на съемки «Девятаева».

«На массовые сцены, где было много «русских» и «немцев». Хочу, чтобы он хорошо знал историю своей страны, знал, как реально было в лагере для военнопленных», — рассказал актер.

О личном и отношениях с Мирославой Карпович Павел не распространяется. «Сейчас я живу с мамой», — кратко сказал Прилучный журналистам «Российской газеты».