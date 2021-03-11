Педагогов Камчатского края приглашают принять участие в Педагогической мастерской
На базе кафедры информационных технологий Камчатского института развития образования с 22 марта по 2 апреля состоится IX Педагогическая мастерская – 2021 «Информационно-коммуникационные технологии в образовательной деятельности», сообщает пресс-служба Министерства образования Камчатского края.
Записаться на мастер-классы можно на странице «IX Педагогическая мастерская – 2021» сайта АвачаВики.
За участие в каждом мастер-классе педагог получит сертификат участника в электронной форме. График проведения мастер-классов доступен по ссылке.
Педагогическая мастерская – это проект направленный на представление лучшего педагогического опыта использования информационно-коммуникативных технологий, создание и презентацию творческого продукта.