Песков прокомментировал данные о сбоях фразой «у нас все открывается»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что официальный сайт Кремля работает. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 10 марта.
«Мы видели сообщения, но, честно говоря, они у нас не подтвердились. У нас все открывается... Все работает», — сказал он в ответ на замечания журналистов о сбоях в работе сайта Кремля и ряда других государственных ресурсов.
Песков предположил, что позже в Минсвязи прокомментируют инцидент.
Как пишет газета «Коммерсантъ», сайты Кремля, правительства, Госдумы и Совета Федерации перестали загружаться в полдень 10 марта.
Ранее в среду сообщалось, что жители Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды, Ростова-на-Дону и других городов России жалуются на неполадки в работе сервисов «Ростелекома». Подавляющее большинство жалуется на проблемы с интернетом.
Роскомнадзор с 10 марта замедлил скорость работы соцсети Twitter на территории России. В Госдуме и Совфеде сочли эту меру оправданной.