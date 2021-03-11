Петросян и Степаненко продолжат делить имущество в суде

Вадим Карасев

Фото: Алексей Ладыгин / РИА Новости

Хамовнический суд Москвы в четверг, 11 марта, продолжит раздел имущества между российским юмористом Евгением Петросяном и его бывшей супругой народной артисткой Еленой Степаненко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

Оценка имущества, принадлежавшего паре, продолжалась почти два года. Опись всех предметов, нажитых за 30 лет совместной жизни, заняла около 1000 листов. Как уточнил агентству адвокат Сергей Жорин, к данному моменту экспертиза завершена, исковые требования бывших супругов по ее результатам будут уточнены.

Ранее издание StarHit сообщило, что самой ценной недвижимостью Петросяна Степаненко является московскую квартиру в Зачатьевском переулке. Она находится в районе Золотой мили — одного из самых дорогих кварталов столицы. Жилье площадью 516 квадратных метров оценили примерно в 150-160 миллионов рублей.

19 сентября 2020 года Евгений Петросян заявил, что развелся с Еленой Степаненко не по своей инициативе. По словам артиста, бывшая супруга выбросила его из жизни, «притом давным-давно».

Елена Степаненко и Евгений Петросян развелись в ноябре 2018 года после 33 лет брака. Артист женился в пятый раз на своей 31-летней помощнице Татьяне Брухуновой. В марте 2020 года у пары родился ребенок, который стал первым для Татьяны и вторым для 74-летнего Петросяна. У юмориста есть 51-летняя дочь Викторина.