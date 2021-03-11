Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Пятидесятая страна одобрила российскую вакцину «Спутник V»

Пятидесятая страна одобрила российскую вакцину «Спутник V»

Пятидесятая страна одобрила российскую вакцину «Спутник V»Фото: Владислав Воднев / РИА Новости

Намибия одобрила российскую вакцину против коронавируса «Спутник V». Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ). Она стала пятидесятой страной, принявшей препарат.

«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в 50 стране — Республике Намибия», — отметили в фонде. В РФПИ также отметили, что «Спутник V» зарегистрирован в рамках ускоренной процедуры.

По словам главы фонда Кирилла Дмитриева, одобрение вакцины уже в 50 странах является новым важным этапом. «Мы видим высокий интерес и прикладываем все усилия для удовлетворения спроса на российскую вакцину, чтобы больше стран имели возможность защитить население благодаря "Спутник V"», — прокомментировал Дмитриев.

«Спутник V» — это первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса, созданная на основе другого аденовируса. В России прививочная кампания стартовала 5 декабря 2020 года.

Россия

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Министр культуры Крыма объяснила мат на совещании с Аксеновым
Министр культуры Крыма объяснила мат на совещании с Аксеновым
Москвич нашел тело матери, ушел в запой и застал так 8 Марта
Москвич нашел тело матери, ушел в запой и застал так 8 Марта
Российский врач назвала признаки дефицита витамина B12
Российский врач назвала признаки дефицита витамина B12
Пятидесятая страна одобрила российскую вакцину «Спутник V»
Пятидесятая страна одобрила российскую вакцину «Спутник V»
Скончался автор музыки к «Гардемаринам...», композитор Виктор Лебедев
Скончался автор музыки к «Гардемаринам...», композитор Виктор Лебедев
Марк Горонок соврал о смерти дочери и жены ради алкоголя
Марк Горонок соврал о смерти дочери и жены ради алкоголя
«Госизмена» 236 нардепов и «бан» российских банков: что решили на заседании СНБО
«Госизмена» 236 нардепов и «бан» российских банков: что решили
Министр культуры Крыма покрыла матом коллег прямо на совещании
Министр культуры Крыма покрыла матом коллег прямо на совещании
Организатор Евровидения запретил выступать Белорусии на конкурсе
Организатор Евровидения запретил выступать Белорусии на конкурсе
Что Джей-Хоуп себе позволяет?! Целует Тэхёна, когда он спит!
Что Джей-Хоуп себе позволяет?! Целует Тэхёна, когда он спит!
В Эстонии предложили помочь Украине "вернуть" Крым
В Эстонии предложили помочь Украине "вернуть" Крым
В ЕС встревожились из-за ситуации в Донбассе
В ЕС встревожились из-за ситуации в Донбассе

Топ на сегодня

Участницу «ДОМа-2» подозревают в причастности к гибели бодибилдера Ярослава Лившина
Участницу «ДОМа-2» подозревают в причастности к гибели бодибилдера
Байден пообещал поделиться вакцинами с миром
Байден пообещал поделиться вакцинами с миром
Елена Малышева рассказала, почему не уезжает в США, где у нее роскошный особняк
Елена Малышева рассказала, почему не уезжает в США, где у нее
Появились сроки открытия границ Греции для туристов из России
Появились сроки открытия границ Греции для туристов из России
Пленный сирийский боевик рассказал о разворовывании денег стран НАТО
Пленный сирийский боевик рассказал о разворовывании денег стран НАТО

Еще по теме

Гайана зарегистрировала российскую вакцину "Спутник V"
«Спутник V» зарегистрировали в Кении
Еще одна страна зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V»
«Спутник V» зарегистрировали еще в одной стране