Пленный сирийский боевик рассказал о разворовывании денег стран НАТО

Лидия Мартынова

Деньги, выделяемые странами НАТО на снабжение подконтрольных им вооруженных группировок в Сирии, на местах систематически разворовываются полевыми командирами и офицерами армии США, находящимися в стране и контролирующими деятельность боевиков. Об этом рассказал журналистам попавший в плен член незаконного вооруженного формирования Муайед Алябейн.

"Воровство происходит от Мухаммеда аль-Таля, это командир группировки "Магавир ас-Саура" ("Солдаты Революции"). Это все происходит при плотном взаимодействии с американским командованием, которое находится там. Они обещают платить по 700- 800 долларов, но по факту люди получают по 300 долларов, на самом деле все разворовывается", - сказал Алябейн.

По его словам, членам группировок, снабжаемых странами Запада, в первую очередь, США, также дают наркотики. В конечном итоге боевики, ставшие наркоманами, не могут заниматься ничем другим.

Алябейн был завербован американскими агентами в лагере беженцев "Эр-Рукбан", подконтрольном Международной коалиции, созданной для борьбы с "Исламским государством"* в 2017 году. Он пояснил, что в лагере прожил несколько лет, обзавелся двумя магазинами, получал деньги из-за рубежа и покупал то, что было нужно боевикам.

"Нашей задачей и целью американцев было понять, где находятся позиции сирийской армии, русских и иранцев. А потом начали привлекать для набора людей, для совершения терактов", - пояснил Алябейн, отметив, что для организации шпионской сети его впоследствии выпустили из лагеря, после чего он был схвачен сирийскими властями.

*Террористическая организация, запрещенная в России.