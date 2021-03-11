Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Полянский уличил Запад в поддержке саботажа минских договоренностей

Полянский уличил Запад в поддержке саботажа минских договоренностей

Полянский уличил Запад в поддержке саботажа минских договоренностей
Запад поддерживает саботаж минских договоренностей, что является ключевым вызовом для безопасности на пространстве ОБСЕ, заявил на заседании Совбеза ООН первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.

Перед этим ряд представителей западных государств в СБ ООН в очередной раз обвинили Россию в "оккупации" Крыма и подпитке конфликта на востоке Украины.


"В связи с прозвучавшими сегодня заявлениями ряда наших западных коллег, содержащими ложную трактовку ситуации вокруг урегулирования внутриукраинского конфликта, хотел бы подчеркнуть, что именно их действия по поддержке деструктивных шагов киевских властей, направленных на саботаж минских договоренностей, являются сегодня ключевым вызовом для безопасности на пространстве ОБСЕ", - сказал дипломат.

Он призвал "западных спонсоров поработать со своими подопечными с тем, чтобы вместо искажения реальности и политических провокаций они занялись насущным вопросами восстановления диалога с жителями востока Украины, как это предусмотрено минскими соглашениями".

В мире

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

США пообещали давать отпор «российской дезинформации» о вакцинах
США пообещали давать отпор «российской дезинформации» о вакцинах
Дочь Трампа раздала американцам сотни коробок еды
Дочь Трампа раздала американцам сотни коробок еды
Призывавший лечиться молитвами президент Танзании заразился COVID-19
Призывавший лечиться молитвами президент Танзании заразился COVID-19
Фонд национального благосостояния в 2021 году не будет пополняться
Фонд национального благосостояния в 2021 году не будет пополняться
Полянский уличил Запад в поддержке саботажа минских договоренностей
Полянский уличил Запад в поддержке саботажа минских договоренностей
Вирусолог оценил ситуацию с коронавирусом в России
Вирусолог оценил ситуацию с коронавирусом в России
В России назвали планируемое заседание Совбеза ООН по Крыму «пылью в глаза»
В России назвали планируемое заседание Совбеза ООН по Крыму «пылью в
В Госдуме предложили ввести штраф за высадку из транспорта детей-безбилетников
В Госдуме предложили ввести штраф за высадку из транспорта
В Сибири и на Дальнем Востоке стартуют семинары по обучению независимых наблюдателей
В Сибири и на Дальнем Востоке стартуют семинары по обучению
"Я — победительница": трансгендер стала участницей шоу "Ты — топ-модель" с Анастасией Решетовой
"Я — победительница": трансгендер стала участницей шоу "Ты —
Ефремова номинировали на премию "Ника"
Ефремова номинировали на премию "Ника"
ГБР нашло виновника гибели троих десантников, подорвавшихся на мине на Донбассе
ГБР нашло виновника гибели троих десантников, подорвавшихся на мине

Топ на сегодня

Москвичей предупредили о ледяных иглах в небе
Москвичей предупредили о ледяных иглах в небе
Путин проведет встречу с главой Минобрнауки
Путин проведет встречу с главой Минобрнауки
Врач назвал группы людей с наибольшей вероятностью обнаружения штаммов COVID-19
Врач назвал группы людей с наибольшей вероятностью обнаружения
Собянин рассказал о дальнейшем снятии ограничений в Москве
Собянин рассказал о дальнейшем снятии ограничений в Москве
"Кем бы ты была без своего папы?": Собчак взбесила россиян шуткой про бедность
"Кем бы ты была без своего папы?": Собчак взбесила россиян шуткой про

Еще по теме

Минские договоренности зашли в тупик, — Генсек ОБСЕ
Главы МИД Евросоюза призвали к полному выполнению минских соглашений
Зампостпреда при ООН призвал исключить провокации в деле Навального
В Кремле назвали условия введения миротворцев на Донбасс