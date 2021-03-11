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"Попивает — это мягко сказано": звезда "Дома-2" обвинил Бузову в пьянстве

"Попивает — это мягко сказано": звезда "Дома-2" обвинил Бузову в пьянстве

Звезда "Дома-2" Рустам Солнцев в шоу "Алена, блин!" на Youtube-канале Super нелестно высказался о своей экс-коллеге. Шоумен обвинил в злоупотреблении алкоголем Ольгу Бузову, сообщает Lenta.ru.

По словам скандально известного экс-участника "Дома-2" Рустама Солнцева, Ольга Бузова якобы "регулярно попивает".

"Я думаю, что она попивает, это мягко сказано. Думаю, что там расход уже как у крузака [Land Cruiser] — 20 литров на 100 километров!" — заявил Солнцев.

Как утверждает шоумен, пристрастие Ольги Бузовой можно заметить при личном общении с певицей.

"Передо мной уже очень несвежее лицо. Я же вижу, с этим человеком три года прожил, и потом — она была моей ведущей. Я же вижу это измененное сознание, оно есть", — утверждает Рустам.

Солнцев отметил, что злоупотребление спиртными напитками "чувствовалось" у Ольги Бузовой "еще 2–3 года назад". 

Я это все вижу своими глазами, и никто ей не может помочь. Те ее друзья, эти девчонки, она им вообще не нужна. Это даже не друзья.

В прошлом году пользователи Сети обсуждали выпуск "Дома-2", в котором Ольга Бузова с заплетающимся языком ведет программу, сидя на знаменитом "лобном месте" шоу и еле выговаривая слова.

Многие заподозрили, что Ольга Бузова, скорее всего, находилась под прицелом телекамер в нетрезвом состоянии, что стало поводом для шуток.

Сама Ольга Бузова вскоре опубликовала в Stories видео, в котором прокомментировала свое поведение на "Доме-2".

"Ну что, мои хорошие, я иду на лобное место в понедельник. День тяжелый, вы прекрасно знаете. У нас приходят новые ребята, сейчас будем встречать. Но прошлый понедельник для меня был не тяжелый, я была в прекрасном настроении, встретилась с подружками, немножко расслабилась и позволила себе раз в 16 лет выйти на лобное место с ярким блеском в глазах. Надеюсь, что вы мне это простите", — сказала звезда.

Как писал NEWSTES, ранее дряблое лицо Бузовой без фильтров и фотошопа раскритиковали поклонники.

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По материалам: uposters.ru
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