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Популярная тиктокерша Ваша Маруся с новой песней «Бойфренд»

Популярная тиктокерша Ваша Маруся с новой песней «Бойфренд»

Новый трек Маруси «Бойфренд» – это неподдельная история из жизни девушки. Она поет о чувствах к парню, о которых он даже не догадывается. В этот раз Маруся ушла от привычных весёлых звучаний, добавив лирические нотки. Песню «Бойфренд» поймёт абсолютно каждая девчонка, которая хотя бы раз влюблялась в парня.


«Мой новый трек обо мне, о моих жизненных ситуациях. В каждых своих отношениях я первая начинала бегать за парнями. Только спустя время начинала им нравиться в ответ. И мне захотелось рассказать историю своих отношений, чтобы люди услышали и узнали себя в этих словах. Когда я слушаю свой трек, меня возвращает в то время, в ту эйфорию, когда мне безумно нравился парень, а я не знала как ему об этом сказать,» – говорит Маруся. – «Эта песня значит очень многое для меня, потому что чаще всего после таких историй складывались счастливые отношения. Как и сейчас, к слову».

4 марта Dream Team House, тикток-хаус в котором состоит Маруся, отпраздновал свой первый день рождения. С приходом в дом весной 2020 года популярность девушки выросла. На сегодняшний день в Instagram за ней следит почти 3 миллиона подписчиков, в TikTok в два раза больше.

Ссылка на трек: https://band.link/lf0j7

Маруся в сети:

VK / Instagram / YouTube / TikTok

Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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