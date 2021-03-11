Порча на личную жизнь: какие виды бывают и как снять

Вадим Карасев

Известно, что взаимная любовь дарит крылья и помогает прожить жизнь счастливо, но не каждый может испытать подобные чувства. Порой любовь проходит стороной, и тому может быть множество причин, в том числе и наведенная порча на личную жизнь.

Самое распространенное воздействие на человека — наведение порчи на проблемы в личной жизни. Существует несколько видов порчи, о которых важно знать, чтобы вовремя распознать беду и научиться избавляться от проблем самостоятельно. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с основными видами негативного воздействия, чтобы вовремя принимать меры безопасности, ограждая себя и близких от негатива.

Виды порчи на личную жизнь

Наличие порчи распознать не сложно, ведь все они схожи по своему воздействию и направлены на разрушение личного счастья. В семьях начинают возникать конфликты и разногласия, влюбленные постепенно отдаляются друг от друга без видимых на то причин, злятся и ревнуют без повода. Резкие перемены в отношениях могут указывать на наличие негативного воздействия.

Порча «Крест». Этот вид порчи влияет на подсознание жертвы, внушая ей неприязнь к близкому человеку. Разлад в личной жизни ведет к прекращению отношений, но и после этого жертва не может выстроить новые связи, словно ставя крест на личной жизни.

Порча «Вековуха». Сильная порча наводится, в основном, разлучниками или завистниками. Жертва отдаляется от общества, не имея никакого желания общаться. Если негатив наведен на семейного человека, то разлад неизбежен, а если на свободного, то жертва попросту не может выстроить никаких отношений.

Порча «Сеть». Такой вид порчи чаще всего наводится на жертву с целью отдалить ее от любимого человека. Этот своеобразный отворот действует быстро и не дает возможности наладить отношения в семьях, когда влюбленные расстаются из-за многочисленных скандалов.

Порча «Одиночество». Такой вид порчи действует на жертву таким образом, что она начинает буквально отталкивать от себя любовь. В семьях начинаются разлады, а одинокие сердца становятся словно невидимыми для теплых отношений.

Порча «Венец безбрачия». Этот вид порчи считается одним из самых сильных и опасных, действует не только на жертву, но и может передаваться из поколения в поколение, лишая счастья взаимной любви и обрекая род на вымирание.

Как снять с себя порчу на личную жизнь

Существует несколько способов снятия порчи, однако действовать нужно быстро. Чем раньше удастся распознать негативное воздействие, тем проще будет работать с последствиями и полностью очистить себя от неприятностей.

1. Выявленная порча — не повод для паники. Для того, чтобы ее снять, нужно набрать святой воды и натереть тело четверговой солью, приговаривая:

«Господи, спаси, Господи, сохрани. Раба верного своего (имя) от неприятностей защити, от болезней исцели, от порчи охрани».

После соль смывают святой водой, зажигают церковную свечу и молятся высшим силам, чтобы те помогли справиться с бедой.

2. Снять сильную порчу поможет присутствие на большом церковном празднике. Жертва должна посетить службу и отстоять литургию, заказать сорокоуст и молитвы об усопших, которых он знает. Исповедь и причастие тоже играют немаловажную роль в защите от развития негативного воздействия.

3. Снять порчу можно и с помощью магии перекрестка. Для этого полотенце смачивают ключевой или родниковой водой, после заката обтирают тело, полотенце сворачивают и закапывают на перекрестке в безлюдном месте. На откуп через левое плечо бросают монеты, приговаривая:

«Зло, на меня наведенное, никому не возвращаю — земле предаю. Монеты на откуп бросаю, исцеления себе желаю».

Домой идут, не оборачиваясь и не останавливаясь, не откликаясь на призывы.