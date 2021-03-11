После отказа в очередном транше МВФ власть начала решать вопрос с Сытником, — СМИ

Влада Некрасова

Деятельность НАБУ во главе с Артемом Сытником и ее влияние на финансовую стабильность в Украине стали предметом анализа в статье «Коррупционеры против коррупции. Почему МВФ „ушел“ и кто после Сытника?», опубликованной изданием Golos.UA.

По мнению автора материала, директор НАБУ, который ранее пользовался благосклонностью западных партнеров украинской власти, сейчас оказался, по сути, «фигурантом дела по узурпации власти и злостным нарушителем решений Конституционного суда». Как известно, после вывода суда о незаконности назначения Сытника директором НАБУ он «внезапно» обнаружил похожие проблемы у главы КС Александра Тупицкого. Дескать, последний незаконно занимает данный пост и вообще подпадает под состав преступления. В статье говорится о том, что данная ситуация вызвала непонимание у западных партнеров официального Киева, которые из лоббистов Сытника превратились в его критиков.

Автор также напоминает, что борьба с коррупцией и соответствующие реформы были фактически официально включены в перечень условий получения кредита МВФ

«И сегодня МВФ взбунтовался, негоже „завтраками“ кормить такого кредитного гиганта, мол, где ваши обещанные реформы? Где борьба с коррупцией? МВФ не выдержал и в выдаче транша отказал, мол, будем продолжать диалог. Но, пока требования не выполните, денег не видать вам. Слишком высокий уровень коррупции для дальнейшего сотрудничества», — говорится в материале.

Стоит отметить, что украинская власть отреагировала на ситуацию с директором НАБУ.

«В Раде в рекордные сроки — всего за полдня — собрали 216 подписей под постановлением об увольнении главы НАБУ. 19 февраля документ одобрил парламентский Комитет по обеспечению правоохранительной деятельности. Кандидатуры на замену главного антикоррупционера пока нет, но есть понимание необходимости сохранения НАБУ независимым», — говорится в публикации.

При этом автор материала считает, что «Сытник потянул на дно всю структуру, куда подобрали в целом очень даже хороший личный состав. Деятельность НАБУ в основном сводилась к штампованию производств по „напоминанию неугодным о шаткости их положения“, в то время как реальные дела оседали в архивах НАБУ мертвым грузом».