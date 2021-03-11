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После отравления в российских школах более 90 детей возбудили третье дело

После отравления в российских школах более 90 детей возбудили третье делоФото: Кирилл Брага / РИА Новости

Третье уголовное дело возбуждено в Красноярске после отравления в 25 школах 91 ребенка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ ("Халатность")», — сообщил представитель прокуратуры.

Сейчас в больнице остаются 24 ребенка. Ранее были возбуждены уголовные дела по статьям «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

В начале марта сообщалось, что за последние две недели в 25 школах Красноярска отравился 91 ребенок в возрасте от семи до 14 лет. Во всех случаях диагностирован кишечный иерсиниоз. Управление Роспотребнадзор по Красноярскому краю и Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае провели расследование и выявили ДНК возбудителя иерсиниоза в образцах овощной продукции от поставщика, суточных пробах салата из моркови с яблоками и салата «Витаминный».

После этого лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил обязать чиновников пробовать школьную еду. «Лучший способ заставить чиновников по-настоящему контролировать качество питания — обязать их самих пробовать то, что готовят для детей», — сказал он.

Россия

По материалам: lenta.ru
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