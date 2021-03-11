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Поздно! Во сколько лет Александр Ревва потерял девственность?

Поздно! Во сколько лет Александр Ревва потерял девственность?

Актер и юморист Александр Ревва известен публике как уверенный и харизматичный человек. Многие называют его секс-символом. Однако, как оказалось, так было не всегда. В юношестве Александр испытывал трудности в общении с девушками и был очень закомплексованный.


На днях Александр Ревва стал гостем шоу «Я себя знаю», в котором нужно правильно отгадать факты биографии или рассказать историю, за которую стыдно. Так, юморист рассказал, что из-за комплексов и неуверенности в себе у него достаточно долго не было девушки. Ревва заявил, что первый сексуальный опыт получил только в 20 лет. Он не постеснялся поделиться такими подробностями своей жизни со зрителями.

 «Мне до 20 лет было стыдно. Очень… Я был такой закомплексованный, закрытый, а потом — бац! — и потерял девственность», — заявил шоумен.

Отметим, что обрести уверенность Александру помог образ самовлюбленного Артура Пирожкова. Сейчас артист женат на Анжелике. У них двое детей. Возлюбленные сыграли свадьбу в 2007 году, а познакомились на три года раньше. Впервые встретились супруги на дискотеке.

Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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