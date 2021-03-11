Правительство возобновит программу туристического кешбэка в марте

Вадим Карасев

Третий этап программы туристического кешбэка стартует в марте, объявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Новый этап начнем уже в марте этого года, чтобы сейчас, когда приближается сезон отпусков, люди смогли заранее бронировать поездки по доступной цене.

Программу туристического кешбэка, в рамках которой россиянам частично возвращают средства, потраченные на путешествия по стране, впервые опробовали в августе 2020 года. Второй этап проекта продлился с середины октября по декабрь. На два этапа было выделено 15 млрд рублей. В ходе акции россияне купили туры на 6,5 млрд рублей и получили 1 млрд кешбэком.