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Представители поколения Y и Z описали жертвы ради карьеры

Представители поколения Y и Z описали жертвы ради карьерыФото: Владимир Песня / РИА Новости

Представители поколения Y и Z описали жертвы, на которые они готовы пойти ради карьеры. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса Superjob. К поколению Z относят людей 1997-2012 годов рождения, к поколению Y — родившихся в 1981-1996 годах.

Так, 28 процентов участников опроса из поколения Z рассказали, что готовы отказаться от развлечений и отдыха, четверть (25 процентов) согласны меньше общаться с друзьями, а 24 — отложить рождение ребенка и создание семьи. Люди постарше — из поколения Y — готовы переехать в другой город (29 процентов), но позже заводить детей решатся только 12 процентов респондентов.

В опросе приняли участие по 500 представителей поколений Y и Z, а также 500 россиян, сделавших руководящую карьеру. Объединяющим фактором для обеих возрастных групп стала готовность к переработкам: трудиться по 12-16 часов в день согласились 22 процента представителей поколения Z и 18 процентов — поколения Y. Жить в тяжелых бытовых условиях ради работы не согласны обе группы (4 процента из поколения Z и 6 — из поколения Y).

Ранее в марте аналитическая компания Boston Consulting Group (BCG) предоставила результаты исследования из которого следует, что на фоне развития удаленки 59 процентов опрошенных россиян высказали заинтересованность в работе на иностранную компанию, не представленную в России, оставаясь при этом на родине.

Готовность к переезду теперь напрямую зависит от эпидемиологической ситуации. Лидерами нового рейтинга стали страны, успешно справляющиеся с распространением коронавируса: Канада, Австралия и Япония.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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