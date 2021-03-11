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Принц Уильям впервые прокомментировал обвинения в расизме

Принц Уильям впервые прокомментировал обвинения в расизме

Принц Уильям до последнего отказывался обсуждать недавние публичные откровения брата. И все же журналистам удалось добиться от него комментария по поводу расистских настроений в королевской семье.


11 марта принц Уильям посетил одну из школ, расположенных на востоке Лондона. Член королевской семьи пообщался и с педагогами, и с учениками, а после окончания мероприятия вышел к журналистам. Разумеется, большая часть вопросов, адресованных Уильяму, касалась его брата, который вместе с супругой на днях дал скандальное интервью американской прессе. 

Так, принц заявил, что пока не имел возможности связаться с Гарри, но сделает это в ближайшее время. Также он опроверг обвинения в расизме, которые выдвинула Меган Маркл. «Мы совершенно не расистская семья», — категорично отметил будущий король.

Напомним, что в интервью Опре Уинфри Маркл заявила, что некоторые члены правящей династии выражали опасения по поводу того, что кожа маленького Арчи окажется слишком смуглой. Меган несколько раз задавали вопросы по поводу расовой принадлежности ее будущего ребенка, что очень задевало герцогиню. Позднее Гарри признался, что его бабушка Елизавета II и дедушка принц Филипп не имеют к расистским выпадам никакого отношения.

Поклонники тут же предположили, что неуместные замечания мог делать Уильям или принц Чарльз, ведь отношения Гарри с отцом и братом уже давно оставляют желать лучшего. Окончательный разлад произошел именно в тот период, когда Гарри женился на Меган.

Сейчас герцог и герцогиня Сассекские ждут второго ребенка. Пока они не афишируют пол малыша и дату его появления на свет. Будущее своих детей Меган и Гарри связывают США, поскольку там к их наследникам не будет приковано чрезмерное внимание.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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