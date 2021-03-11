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Призывавший лечиться молитвами президент Танзании заразился COVID-19

Призывавший лечиться молитвами президент Танзании заразился COVID-19Джон МагуфулиФото: Thomas Mukoya / Reuters

Президент Танзании Джон Магуфули, ранее призывавший граждан лечиться молитвами, сам заразился COVID-19. Об этом пишет Financial Times.

Издание отмечает, что 61-летний президент не выходит на связь и болеет уже на протяжении 10 дней. Сейчас Магуфули в критическом состоянии.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, он находится в одной из больниц Найроби, Кения. При этом ранее он заявлял, что в стране нет коронавируса.

Ранее в феврале президент Танзании Джон Магуфули призвал людей молиться три дня для лечения болезней. «Прошу танзанийцев еще раз в ситуации разлада продолжать молиться Богу...Три дня в молитвах и в посте, и я уверен, что мы победим», — заявил Магуфули, однако прямо не говорил о пандемии коронавируса.

По данным Всемирной организации здравоохранения, Танзания не сообщала данные по заболеваемости и смертности от коронавируса с мая 2020 года. Всего в стране было выявлено 509 заражений и 21 смерть.

В мире

По материалам: lenta.ru
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