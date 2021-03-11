Продюсер «Ласкового мая» пригрозил раскрыть тайны личной жизни Малахова

Вадим Карасев

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пригрозил телеведущему Андрею Малахову раскрыть тайны его личной жизни. С соответствующим заявлением он выступил на своей странице в социальной сети Instagram.

По словам Разина, Малахов решил «в очередной раз решил хайпонуть на группе "Ласковый май"» и собрал в своей студии людей, «многим из которых я помог в жизни». «Андрей, имей ввиду, если эта передача выйдет в эфир, то три миллиона людей, которые в течение недели заходят на мою страничку в Instagram, увидят такие подробности твоей личной жизни, от которых у них волосы на голове зашевелятся», — пригрозил телеведущему продюсер.

Кроме того, он предупредил «российское телевидение» о «самых серьезных последствиях», если выпуск программы выйдет в эфир. Это он намерен отслеживать вместе с нотариусом, «чтобы вы потом не написали, что ее не было в эфире». Разин также указал, что правообладателем творчества группы «Ласковый май» является «американская компания, которая тоже не останется в стороне».

Ранее Андрей Разин пожурил музыканта Сергея Шнурова, заявившего в полицию на шоумена Иосифа Пригожина. Он посоветовал музыканту «жить спокойно» и прекратить унижать своих коллег, а также не «говорить гадости в отношении простых людей».