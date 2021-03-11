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Путин поручил проработать предложения по налоговому законодательству

Путин поручил проработать предложения по налоговому законодательству
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству вместе с бизнесом проработать предложения по налоговому законодательству.

"Прошу правительство взять в проработку те идеи, которые прозвучали, и первое - конечно, вместе с деловыми объединениями проработать предложения в рамках налогового законодательства. Я сейчас не говорю, что там что-то нужно кардинально менять, но отбрасывать предложения бизнеса, которые сегодня прозвучали, не нужно", - сказал Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.

Президент отметил, что необходимо проработать систему мер, чтобы стимулировать компании направлять полученную прибыль на финансирование инвестиционных проектов в России.

Экономика

По материалам: ria.ru
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