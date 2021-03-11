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Путин захотел спокойствия в США

Путин захотел спокойствия в СШАФото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин захотел спокойствия внутриполитической ситуации в США, отметив, что Москва заинтересована в стабильных отношениях со всеми основными партнерами. Его слова передает «Интерфакс».

В ходе совещания о мерах по повышении инвестиционной активности глава государства прокомментировал события в США. «Количество факторов неопределенности, к сожалению, коллеги, не снижается. Ведь мы с вами видим, что происходит. Ну, допустим, за океаном часть лиц, которые совершили "прогулку" в Конгресс США — 150 человек, арестовано и им грозит тюремное заключение от 15 до 25 лет», — сказал президент, вспомнив слова одного из выступающих о том, что бизнес действовал в условиях абсолютной неопределенности в прошлом году.

Путин подчеркнул, что неизвестно, закончатся ли на этом внутренние противоречия в США: «Мы на самом деле хотим, чтобы закончилось. Я скажу, почему. Потому что мы заинтересованы в стабильных отношениях со всеми нашими основными партнерами, а внутренние разборки не дают возможности по внутриполитическим соображениям наладить такую стабильность в наших межгосударственных отношениях».

6 января протестующие сторонники республиканцев ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги прошедших выборов президента. В ходе протестов полиция задержала почти 70 участников беспорядков, пять человек погибли. 14 января палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент бывшего президента страны Дональда Трампа в связи с беспорядками в Вашингтоне, однако впоследствии инициатива не набрала достаточного числа голосов, и он был оправдан.

Россия

По материалам: lenta.ru
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