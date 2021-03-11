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Раскрыта дата выхода последнего фильма с Джонни Деппом

Раскрыта дата выхода последнего фильма с Джонни ДеппомКадр: фильм «Город лжи»

Студия Saban Films раскрыла дату выхода последнего фильма с Джонни Деппом в трейлере нового проекта «Город лжи». Проморолик появился 9 марта на YouTube-канале студии.

В новой картине главные роли исполнили Депп и Форест Уитакер. Они сыграли детектива и журналиста, расследующих убийство рэперов Тупака Шакура и Бигги Смолза. Криминальная драма появится на экранах кинотеатров 19 марта.

Депп снялся в ленте еще в 2017 году, а первый трейлер был выпущен в 2018-м. Однако в прокат картину было решено не выпускать из-за юридических проблем, связанных со звездой «Пиратов Карибского моря». Речь идет о бракоразводном процессе с актрисой Эмбер Херд.

Отмечается, что предстоящая картина может стать последним проектом артиста, который увидит широкая публика. После громкого развода Деппа многие киностудии и стриминг-платформы отказались сотрудничать с ним, поэтому о новых фильмах с участием актера новостей пока нет.

В ноябре 2020 года Депп проиграл судебный спор с британским изданием The Sun, написавшим о том, что тот избил супругу. Лондонский суд вынес решение в пользу таблоида, отметив, что обвинения против артиста являются правдой. Позже актера убрали из третьей части франшизы «Фантастические твари и где они обитают».

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
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