Рентгеновские аппараты – устройство, виды и назначение

Роман Иванов

Рентгеновский аппарат – это устройство для контролируемого радиоактивного излучения. Благодаря прохождению радиации через практически любую поверхность, рентген позволяет переносить контуры сканируемого объекта на специальную фото пленку, в результате чего можно в буквальном смысле посмотреть внутренности, как человека, так и любого механизма или устройства.

Огромный выбор рентгеновских аппаратов различного назначения представлен в каталоге «Реахим-Фото» по ссылке https://www.reahim-foto.ru/katalog. Здесь вы сможете подобрать импульсные рентгеновские аппараты, рентгеновские аппараты постоянного потенциала, кроулеры, стационарные рентгеновские аппараты, также тележки для р/аппаратов и запчасти к ним.

Устройство рентгеновского аппарата

Все рентгеновские аппараты можно разделить на медицинские (диагностические, лечебные) и промышленные. Основной принцип работы устройства при этом не меняется, а вот внешняя его конструкция может претерпевать существенных изменений, в зависимости от конкретного назначения.

Медицинские рентгеновские аппараты, как правило, представлены в виде стола или стойки, на которые закреплено электрооптическое устройство, выполняющее роль фотоаппарата. Основными компонентами рентгеновского аппарата являются:

Рентгеновская трубка, которая в зависимости от различных параметров модели и мощности имеет определенную форму и размер.

Трансформатор тока с возможностью регулировки мощности и преобразования переменного тока в постоянный.

Комплексное устройство, преобразующее рентгеновские лучи в изображение.

Система защиты для обслуживающего персонала (свинцовая обшивка, специализированные фартуки, щитки, перчатки и т.д.).

Система штативов, подающих элементов и способов перемещения обследуемого объекта в разных положениях.

Флуоресцентный экран.

Пульт управления (выносной, стационарный или дистанционный).

Как работает рентгеновский аппарат?

Рентгеновские лучи, проходящие через исследуемую область, попадают на переднюю часть экрана и подсвечивают соответствующие области, в зависимости от плотности материала или тканей, через которые проходит излучение. Фотокатод генерирует электроды, которые под воздействием электрического поля переходят на поверхность экрана или фотопленки.

В основе четкости рентгеновского изображения лежат два основных аспекта. Это увеличение светового потока и оптического уменьшения электронного изображения. При таком способе освещения (подсвечивания) область сканирования можно увеличить во много раз (по аналогии с электронным микроскопом).