Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Рентгеновские аппараты – устройство, виды и назначение

Рентгеновский аппарат – это устройство для контролируемого радиоактивного излучения. Благодаря прохождению радиации через практически любую поверхность, рентген позволяет переносить контуры сканируемого объекта на специальную фото пленку, в результате чего можно в буквальном смысле посмотреть внутренности, как человека, так и любого механизма или устройства.

Огромный выбор рентгеновских аппаратов различного назначения представлен в каталоге «Реахим-Фото» по ссылке https://www.reahim-foto.ru/katalog. Здесь вы сможете подобрать импульсные рентгеновские аппараты, рентгеновские аппараты постоянного потенциала, кроулеры, стационарные рентгеновские аппараты, также тележки для р/аппаратов и запчасти к ним.

Устройство рентгеновского аппарата

Все рентгеновские аппараты можно разделить на медицинские (диагностические, лечебные) и промышленные. Основной принцип работы устройства при этом не меняется, а вот внешняя его конструкция может претерпевать существенных изменений, в зависимости от конкретного назначения.

Медицинские рентгеновские аппараты, как правило, представлены в виде стола или стойки, на которые закреплено электрооптическое устройство, выполняющее роль фотоаппарата. Основными компонентами рентгеновского аппарата являются:

  • Рентгеновская трубка, которая в зависимости от различных параметров модели и мощности имеет определенную форму и размер.
  • Трансформатор тока с возможностью регулировки мощности и преобразования переменного тока в постоянный.
  • Комплексное устройство, преобразующее рентгеновские лучи в изображение.
  • Система защиты для обслуживающего персонала (свинцовая обшивка, специализированные фартуки, щитки, перчатки и т.д.).
  • Система штативов, подающих элементов и способов перемещения обследуемого объекта в разных положениях.
  • Флуоресцентный экран.
  • Пульт управления (выносной, стационарный или дистанционный).

Как работает рентгеновский аппарат?

Рентгеновские лучи, проходящие через исследуемую область, попадают на переднюю часть экрана и подсвечивают соответствующие области, в зависимости от плотности материала или тканей, через которые проходит излучение. Фотокатод генерирует электроды, которые под воздействием электрического поля переходят на поверхность экрана или фотопленки.

В основе четкости рентгеновского изображения лежат два основных аспекта. Это увеличение светового потока и оптического уменьшения электронного изображения. При таком способе освещения (подсвечивания) область сканирования можно увеличить во много раз (по аналогии с электронным микроскопом).

Блоги / Бизнес

Заказать крауд

Последние новости

«Мы против агрессии России»: Госдеп пообещал усиление поддержки Украины
«Мы против агрессии России»: Госдеп пообещал усиление поддержки
Мишустин поручил проработать тему защиты интеллектуальной собственности
Мишустин поручил проработать тему защиты интеллектуальной
Россияне рассказали, на какие жертвы готовы идти ради карьеры
Россияне рассказали, на какие жертвы готовы идти ради карьеры
СМИ узнали, что Стивен Спилберг снимет фильм о своем детстве
СМИ узнали, что Стивен Спилберг снимет фильм о своем детстве
Назван неожиданный минус оживления экономики России
Назван неожиданный минус оживления экономики России
Представители поколения Y и Z описали жертвы ради карьеры
Представители поколения Y и Z описали жертвы ради карьеры
В России подскочило число просроченных кредитов
В России подскочило число просроченных кредитов
Маша Малиновская похвасталась результатом очередной пластики — видео
Маша Малиновская похвасталась результатом очередной пластики — видео
«Сплю с кем хочу!»: Анна Семенович о том, почему до сих пор не замужем и бездетна
«Сплю с кем хочу!»: Анна Семенович о том, почему до сих пор не
«Кричать и драться запрещено»: в новом шоу ТНТ Бузова и Бородина сядут за барную стойку
«Кричать и драться запрещено»: в новом шоу ТНТ Бузова и Бородина
ВСУ шесть раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
ВСУ шесть раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Рентгеновские аппараты – устройство, виды и назначение
Рентгеновские аппараты – устройство, виды и назначение

Топ на сегодня

Путин в среду проведет международный телефонный разговор
Путин в среду проведет международный телефонный разговор
Участницу «ДОМа-2» подозревают в причастности к гибели бодибилдера Ярослава Лившина
Участницу «ДОМа-2» подозревают в причастности к гибели бодибилдера
Байден пообещал поделиться вакцинами с миром
Байден пообещал поделиться вакцинами с миром
Корабли НАТО зашли в порт Одессы
Корабли НАТО зашли в порт Одессы
Пленный сирийский боевик рассказал о разворовывании денег стран НАТО
Пленный сирийский боевик рассказал о разворовывании денег стран НАТО

Еще по теме

Учёные наблюдают за рентгеновскими лучами неизвестного происхождения
Ученых озадачила новая загадка космоса
Подаренные Маском "аппараты ИВЛ" оказались приборами против нарушений дыхания во сне
Автономные сварочные аппараты на дизельном генераторе