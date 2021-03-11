Решетников объяснил, зачем власти мониторят цены на продукты

Алексей Вольцев

Мониторинг цен позволит правительству России взаимодействовать с бизнесом, чтобы не допустить влияния роста мировых цен на продовольствие на внутренний рынок, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на брифинге с журналистами.

"Система мониторинга нам нужна для того, чтобы экономическими механизмами, экономическими мерами заранее предсказуемо взаимодействовать с бизнесом, принимать эти решения с тем, чтобы внешняя инфляция, а у нас основная проблема – это импортированная инфляция, инфляция мировых цен, особенно на продовольствие,.. не перешла на внутренний рынок и не ударила по доходам населения", - сказал он.

Он подчеркнул, что экономические механизмы, в отличие от административных, требуют определенного времени для проработки, внедрения, для того чтобы они заработали. "Поэтому очень важно мониторить ситуацию и видеть процессы, что называется, в зародыше, чтобы вовремя принимать меры", - указал министр.

Решетников также пояснил, что экономические механизмы, как правило, являются комплексными, то есть требуют принятия одновременных решений: выделения субсидий, дотаций, таможенно-тарифной политики, принятия решений по экспортным или импортным пошлинам, по квотам, возможно, налоговых инструментов.