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Ревнует! В сеть слили видео рыдающего Ви: «Чонгук сейчас с Чимином»

Ревнует! В сеть слили видео рыдающего Ви: «Чонгук сейчас с Чимином»

Несмотря на то, что артисты BTS постоянно крутятся перед камерами и часто показываются в прямых трансляциях, в последние годы мы стали узнавать о их личной жизни гораздо меньше. Например, летом все были шокированы ссорой Тэхёна (Taehyung) и Чонгука (Jungkook), находящихся на съемочной площадке «In The SOOP», потому что тема о напряженных отношениях «Бэнтанов» ранее не раскрывалась.


Увы, смогут ли ГК и Тае сохранить свою теплую дружбу, пока неизвестно. Они действительно испытывают проблемы, но предпочитают «не выносить сор из избы». Например, на одной из старых трансляций с участием Тэхёна, видно, как айдол страшно переживает из-за того, что любимый друг растоптал его чувства, уйдя с Чимином (Jimin) после ссоры.

О сложных отношениях ребят высказалась одна американская АРМИ и, как мы считаем, она действительно попала в точку. «Иногда так бывает, что люди расстаются не из-за того, что им не хватает любви и уважения друг к другу, а наоборот. Они настолько растворяются друг в друге, что это уже можно назвать болезненной любовью. И нет, они не геи. Они просто лучшие друзья, не надо все опошлять», — написала девушка в своем блоге.








Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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