РГО объявило состав жюри фотоконкурса "Самая красивая страна"

Лидия Мартынова

Утвержден состав жюри VII фотоконкурса "Самая красивая страна", сообщает пресс-служба Русского географического общества (РГО).

Впервые в жюри вошел французский кинооператор Филипп Рос — один из создателей фильма "Океаны", по сборам занявшего третье место за всю историю американских документальных картин. Съемки проходили по всему миру в течение более пяти лет, а в прокате ленту посмотрели более девяти миллионов зрителей.

Кроме того, оценивать работы участников конкурса будут сразу несколько фотографов с мировым именем. Среди них Торстен Милсе (Германия), Флориан Леду (Франция) и Марко Урсо (Италия).

В жюри также вошли актеры театра и кино Сергей Гармаш и Антон Шагин, основатель Центра фотографии имени братьев Люмьер Наталья Григорьева-Литвинская, директор ГМИИ Марина Лошак, космонавт Иван Вагнер, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков, президент РГО Сергей Шойгу, а также известные фотографы Сергей Горшков, Виктор Тяхт, Максим Мармур, Константин Лейфер.