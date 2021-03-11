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РГО объявило состав жюри фотоконкурса "Самая красивая страна"

РГО объявило состав жюри фотоконкурса "Самая красивая страна"
Утвержден состав жюри VII фотоконкурса "Самая красивая страна", сообщает пресс-служба Русского географического общества (РГО).

Впервые в жюри вошел французский кинооператор Филипп Рос — один из создателей фильма "Океаны", по сборам занявшего третье место за всю историю американских документальных картин. Съемки проходили по всему миру в течение более пяти лет, а в прокате ленту посмотрели более девяти миллионов зрителей.

Кроме того, оценивать работы участников конкурса будут сразу несколько фотографов с мировым именем. Среди них Торстен Милсе (Германия), Флориан Леду (Франция) и Марко Урсо (Италия).


В жюри также вошли актеры театра и кино Сергей Гармаш и Антон Шагин, основатель Центра фотографии имени братьев Люмьер Наталья Григорьева-Литвинская, директор ГМИИ Марина Лошак, космонавт Иван Вагнер, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков, президент РГО Сергей Шойгу, а также известные фотографы Сергей Горшков, Виктор Тяхт, Максим Мармур, Константин Лейфер.

Россия

По материалам: ria.ru
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