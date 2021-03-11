РКН ответил Twitter на обвинения в ограничении свободы дискуссии

Вадим Карасев

Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин назвал абсурдной реакцию компании Twitter на меры, принятые против соцсети в России, передает "Интерфакс".



Накануне регулятор объявил о принудительном замедлении работы соцсети в России в связи с тем, что американская компания уже несколько лет игнорирует запросы РКН об удалении запрещенного контента, такого как пропаганда самоубийств и детская порнография. После этого неназванный представитель Twitter в интервью The Wall Street Journal назвал такой шаг российских властей попыткой ограничить свободу дискуссии в интернете.

Что можно сказать, если интернет-сервис называет распространение детской порнографии, призывы к суициду, пропаганду наркотиков общественной дискуссией? - сказал Субботин.

Он подчеркнул, что РКН готов к диалогу с Twitter по проблеме удаления запрещенного контента, но ответной реакции от компании все еще нет.

"Мы готовы идти на контакт. Мы знаем всех контактных лиц Twitter и они нас знают, но, к сожалению, ответа на свои неоднократные попытки выйти на прямой контакт и объяснить, что есть претензии, связанные с распространением однозначно опасного контента, пока нет", - подчеркнул Субботин.

Он напомнил, что работа Twitter замедлена "на 100% трафика мобильной связи и 50% фиксированной на территории всех федеральных округов РФ". Ограничения распространяются на видео и изображения, но не касаются текста.