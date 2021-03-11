RM из BTS скрывает жену и детей: доказательства

Лидия Мартынова

Верите ли вы в то, что у парня есть семья?

RM в этом году исполняется 27 лет. Это тот возраст, когда многие мужчины обзаводятся женой и детьми. Интересно, что об RM уже давно ходят слухи – некоторые АРМИ считают, что парень просто скрывает свое семейное положение, а на самом деле давно уже счастлив с одной единственной.

Аргументов несколько. Во-первых, его никогда не обсуждают в контексте новых романов. Обо всех участниках ходят какие-то слухи, но только не об RM. Никто даже не предполагает, с кем может встречаться RM. Это может говорить лишь об одном – руководство компании и участники BTS уважают его семейное положение и не хотят разрушать то, что у него уже есть.

[media=https://www.instagram.com/p/CL5Ar7gBS8r/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]

Кроме того, BigHit уже не первый год блюрят фотографии на телефоне RM, чтобы никто не увидел его содержимое. Просто так? Вряд ли. Почему тогда это не касается других участников BTS?

Какое бы семейное положение не было у RM, он все-таки продолжает любить и работать для своих поклонников. Вряд ли наличие жены и ребенка как-то влияет на отношение артиста к АРМИ. А фанаты, в свою очередь, могут лишь порадоваться за парня.