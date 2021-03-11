Роль искусства в школе недооценена

Влада Некрасова

Абсолютный победитель конкурса «Учитель года России – 1992» Артур Заруба считает, что современная школа должна давать не только знания по различным учебным дисциплинам, но и общекультурное образование.

«Наша задача – развитие личности, воспитание культурного, гуманного человека», – отметил он в эфире онлайн-программы «Образовательная среда».

Сегодня, по мнению эксперта, акцент сделан на предметной подготовке, на получении высоких баллов на Едином государственным экзамене.

«Мы упираемся в баллы ЕГЭ как в конечную цель обучения, не обращая внимания на такие уроки, как музыка, изобразительное искусство. Роль этих предметов в школе сегодня недооценена, и это большая ошибка. На протяжении десятилетий все выдающиеся педагоги считали искусство важнейшим элементом воспитания и образования детей», – напомнил Артур Заруба.

Он призвал педагогов, руководителей школ и родителей обратить внимание на эти незаслуженно ушедшие на второй план предметы: это даст возможность изменить детей к лучшему и будет способствовать их общему развитию.