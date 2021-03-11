Роман Третьяков, стриптизер, пропавший без вести бизнесмен. Семь мужчин Елены Берковой

Анастасия Иванова

Брюнетка проснулась знаменитой после участия в проекте «ДОМ-2», хотя уход за периметр сопровождался громким скандалом: вся страна узнала, что Елена Беркова снималась в фильмах для взрослых. Такая слава не помешала женщине ни в поиске мужей, ни в бизнесе.

11 марта Елене Берковой исполняется 36, и вот уже более 15 лет ее имя мелькает в заголовках СМИ. Актриса без комплексов не стеснялась сниматься в эротических фотосессиях и фильмах для взрослых, открыто говорить о пластике груди и личной жизни. Но легко ли было завоевать сердце привлекательной и откровенной брюнетки?

Четырежды Беркова выходила замуж и еще дважды — объявляла о грядущих свадьбах. Почему браки звезды распадались и какие еще испытания выпали на ее долю?

Как она стала медийной персоной

Детство

Лена родилась в Мурманске, но вскоре перебралась с семьей в украинский Николаев, где ее мама устроилась работать учительницей. Беркова вспоминала, что в детстве походила на маленькую принцессу: очень красиво одевалась, ела исключительно вилкой и ножиком. С малых лет девочку окружали толпы ухажеров, однако отличницу поначалу интересовала только математика.

Несмотря на хорошие оценки, с дисциплиной у Берковой была беда: другие родители постоянно жаловались, что невысокая девочка избивает их сыновей. Это не помешало ученице стать президентом гимназии и выиграть ряд олимпиад. И хотя в школе у Лены имелись проблемы с поведением, дома она была ласковой и милой, так что мама с папой в дочке души не чаяли.

Отличницей Беркова перестала быть в седьмом классе, когда заинтересовалась мальчиками. Ранние романы оказались довольно долгими: так, с одноклассником Андреем Лена встречалась с 11 до 14 лет.

Первый секс и первый брак

«Первый сексуальный опыт случился в 15 лет. Я себе осознанно выбрала партнера: отличник, спортсмен, хорош собой и опытен. Мы договорились и сделали это… Так я оберегла себя от травм и страданий», — делилась Беркова.

Лена занималась танцами и гимнастикой, а ее первой мечтой было стать балериной. Когда Беркова осознала, что вряд ли построит блестящую карьеру в Большом театре, то задумалась о профессии актрисы. Кроме того, в 14 девушка впервые попробовала себя в качестве фотомодели, и позировать перед камерой ей очень понравилось.

В 16 мечты о карьере отошли на задний план: Беркова влюбилась в мужчину по имени Альберт. Родители, понимая, что дочь серьезно влюбилась, дали согласие на ранний брак. После школы Елена, уже в статусе супруги, занялась вместе с избранником бизнесом, открыв в Николаеве международное агентство знакомств.

Фильмы для взрослых и «ДОМ-2»

Спустя три года союз распался, и разведенная Беркова перебралась к сестре в Петербург, надеясь развиваться в Северной столице как фотомодель. Серьезных предложений не поступало, но однажды Елену пригласили на работу в эротический видеочат. Ну а потом начались кастинги в фильмы для взрослых, правда, по словам актрисы, она поняла, что пробуется на роль в порно, только на площадке.

«Мне стало интересно. Я решила попробовать. Что-то неизведанное, пугающее всегда будоражит мое сознание: смогу — не смогу. Попробовала. Еще раз попробовала. Собственно, все. Я не хотела это делать своей профессией или даже временным занятием. Поснималась два месяца и пошла дальше развивать свою карьеру», — поясняла актриса.

Беркова приехала в Москву и успешно прошла кастинг на реалити-шоу «ДОМ-2». Эффектная женщина строила отношения с Ромой Третьяковым, пока спустя пару месяцев информация о ее порнографическом прошлом не просочилась в СМИ. Руководство обеспокоилось судьбой своего проекта, так что Елену попросили покинуть периметр.

Впрочем, Беркова не унывала: медийность пошла ей на пользу. Тут же посыпались предложения о съемках в сериалах, и брюнетке дали работу ведущей шоу «Бесспорно» на МУЗ-ТВ. Позднее Елена открыла брачное агентство в Петербурге и запустила собственный телеканал. Также женщина снималась в видеоклипах и даже начала карьеру певицы.

Рухнувшие браки

Бизнесмены и стриптизер

После «ДОМа-2» бывшая участница реалити Зинаида Шляк познакомила Беркову с бизнесменом Владимиром Химченко. Он был старше Елены на четверть века, что не стало препятствием для свадьбы. Брак продлился всего два года, после чего актриса заявила, что разводится с мужем, который чрезмерно ревнив и к тому же поднимал на нее руку.

Вскоре на горизонте возник стриптизер Иван Бельков, влюбившийся в экранный образ Берковой. Страстный роман привел к рождению у пары сына Евгения и свадьбе. Интересно, что на седьмом месяце беременности актриса решила насолить Борису Немцову, ранее оскорбившему корреспондента канала Елены на презентации книги «Исповедь бунтаря», — выдвинула свою кандидатуру на выборы мэра Сочи. Правда, в итоге от участия в политической гонке женщина отказалась.

Через несколько месяцев после появления сына на свет Лена разошлась с Иваном. В 2011-м актриса попала в серьезную переделку: ее приговорили к трем годам лишения свободы условно за хранение наркотиков. Но никакие скандалы не могли повлиять на отношение к ней противоположного пола: предприниматель Владимир Савро сделал Берковой предложение в эфире программы «Говорим и показываем» на НТВ. К сожалению, свадьба так и не состоялась — в 2013-м сожитель звезды пропал без вести в Севастополе. По одной версии, мужчина утонул, по другой — его убили...

Попытка номер пять

Спустя несколько месяцев после исчезновения возлюбленного Беркова пришла на вечеринку, чтобы развеяться, и познакомилась с актером Андреем Стояновым.

Стоянов не только женился на Берковой, но обвенчался с ней и изъявил желание усыновить Женю. Однако в конце 2018-го актер признался, что разводится с избранницей, так как не справился с ролью супруга.

«Человек просто оказался не готов создать полноценную семью, хотя изъявлял большое желание. Знаете, есть люди, которые не созревают для нее никогда, поскольку сконцентрированы лишь на себе. У Андрея так и не появилось привычки заботиться о тех, кто рядом с ним... Ни в эмоциональном, ни в финансовом плане», — комментировала Елена «NewsTes.ruу».

После расставания со Стояновым Лена начала гастролировать с эротическим шоу The Berkova. «Делаю упор на карьере актрисы, но не в том жанре, о котором многие подумают. Короче, сплю мало, но выгляжу хорошо», — поясняла она.

Очевидно, в погоне за идеальной внешностью актриса села на жесткую диету, поэтому в марте 2019-го угодила в клинику в полуобморочном состоянии. «Доктора стараются исправить эту ситуацию. Они заставляют Елену хотя бы маленькими ложками кушать. Однако еда вызывает у Берковой лишь отвращение и рвотный рефлекс. Конечно, врачи ожидали такой реакции. Потребуется время, чтобы организм вновь привык к нормальной еде», — рассказывали в окружении Берковой.

Потеря ребенка и очередное расставание

В сложный момент Елене помог миллиардер Александр Путинцев: именно он настоял на обследовании женщины специалистами. Вскоре пара объявила о грядущей свадьбе, а через год — о беременности Берковой. Но информации о появлении малыша на свет так и не поступило…

На Беркову многое навалилось: конфисковали машину погибшего Савро, хотя никаких задолженностей не было, испортились отношения с женихом. Чтобы отдохнуть от стрессов и укрепить здоровье, актриса легла в медцентр, однако это не помогло. У Лены случился выкидыш, по слухам, на фоне расставания с Александром. После разрыва миллиардер улетел в Индию, оставив бывшую пассию наедине с трагедией.

«Лена приходит в себя, отдыхает за городом. Отвлечься от тяжелого удара помогает сын Женя, с которым она проводит все свое время...К сожалению, да, отношения с Сашей у Лены прекращены. Их роман был ярким, эмоциональным, страстным. Но неожиданно любовь прошла, разрушилась. Мы не в курсе, чем занимается Александр в Индии, Лена оборвала с ним всяческое общение, не стала дожидаться его возвращения», — заявил пиар-директор Максим Клименко.

Впрочем, одиночество Лене не грозило. В прошлом месяце, похваставшись пластикой груди, Беркова намекнула, что несвободна. «Эстетически стало приятнее на себя смотреть, разрезы в районе сосков аккуратные, но им еще предстоит зажить, — делилась брюнетка. — Физически ощущаю себя в большем тонусе, мне уже прилетели комплименты в эту область от любимого мужчины».

Кто знает, может, вскоре мы услышим о новой свадьбе эффектной актрисы. В любом случае, нет сомнений, что рядом с самоуверенной яркой женщиной всегда будут виться поклонники.