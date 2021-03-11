Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Роман Третьяков, стриптизер, пропавший без вести бизнесмен. Семь мужчин Елены Берковой

Роман Третьяков, стриптизер, пропавший без вести бизнесмен. Семь мужчин Елены Берковой

Роман Третьяков, стриптизер, пропавший без вести бизнесмен. Семь мужчин Елены Берковой

Брюнетка проснулась знаменитой после участия в проекте «ДОМ-2», хотя уход за периметр сопровождался громким скандалом: вся страна узнала, что Елена Беркова снималась в фильмах для взрослых. Такая слава не помешала женщине ни в поиске мужей, ни в бизнесе.


11 марта Елене Берковой исполняется 36, и вот уже более 15 лет ее имя мелькает в заголовках СМИ. Актриса без комплексов не стеснялась сниматься в эротических фотосессиях и фильмах для взрослых, открыто говорить о пластике груди и личной жизни. Но легко ли было завоевать сердце привлекательной и откровенной брюнетки?

Четырежды Беркова выходила замуж и еще дважды — объявляла о грядущих свадьбах. Почему браки звезды распадались и какие еще испытания выпали на ее долю?

Как она стала медийной персоной

Детство

Лена родилась в Мурманске, но вскоре перебралась с семьей в украинский Николаев, где ее мама устроилась работать учительницей. Беркова вспоминала, что в детстве походила на маленькую принцессу: очень красиво одевалась, ела исключительно вилкой и ножиком. С малых лет девочку окружали толпы ухажеров, однако отличницу поначалу интересовала только математика.

Несмотря на хорошие оценки, с дисциплиной у Берковой была беда: другие родители постоянно жаловались, что невысокая девочка избивает их сыновей. Это не помешало ученице стать президентом гимназии и выиграть ряд олимпиад. И хотя в школе у Лены имелись проблемы с поведением, дома она была ласковой и милой, так что мама с папой в дочке души не чаяли.

Отличницей Беркова перестала быть в седьмом классе, когда заинтересовалась мальчиками. Ранние романы оказались довольно долгими: так, с одноклассником Андреем Лена встречалась с 11 до 14 лет.

Первый секс и первый брак

«Первый сексуальный опыт случился в 15 лет. Я себе осознанно выбрала партнера: отличник, спортсмен, хорош собой и опытен. Мы договорились и сделали это… Так я оберегла себя от травм и страданий», — делилась Беркова.

Лена занималась танцами и гимнастикой, а ее первой мечтой было стать балериной. Когда Беркова осознала, что вряд ли построит блестящую карьеру в Большом театре, то задумалась о профессии актрисы. Кроме того, в 14 девушка впервые попробовала себя в качестве фотомодели, и позировать перед камерой ей очень понравилось.

В 16 мечты о карьере отошли на задний план: Беркова влюбилась в мужчину по имени Альберт. Родители, понимая, что дочь серьезно влюбилась, дали согласие на ранний брак. После школы Елена, уже в статусе супруги, занялась вместе с избранником бизнесом, открыв в Николаеве международное агентство знакомств.

Фильмы для взрослых и «ДОМ-2»

Спустя три года союз распался, и разведенная Беркова перебралась к сестре в Петербург, надеясь развиваться в Северной столице как фотомодель. Серьезных предложений не поступало, но однажды Елену пригласили на работу в эротический видеочат. Ну а потом начались кастинги в фильмы для взрослых, правда, по словам актрисы, она поняла, что пробуется на роль в порно, только на площадке.

«Мне стало интересно. Я решила попробовать. Что-то неизведанное, пугающее всегда будоражит мое сознание: смогу — не смогу. Попробовала. Еще раз попробовала. Собственно, все. Я не хотела это делать своей профессией или даже временным занятием. Поснималась два месяца и пошла дальше развивать свою карьеру», — поясняла актриса.

Беркова приехала в Москву и успешно прошла кастинг на реалити-шоу «ДОМ-2». Эффектная женщина строила отношения с Ромой Третьяковым, пока спустя пару месяцев информация о ее порнографическом прошлом не просочилась в СМИ. Руководство обеспокоилось судьбой своего проекта, так что Елену попросили покинуть периметр.

Впрочем, Беркова не унывала: медийность пошла ей на пользу. Тут же посыпались предложения о съемках в сериалах, и брюнетке дали работу ведущей шоу «Бесспорно» на МУЗ-ТВ. Позднее Елена открыла брачное агентство в Петербурге и запустила собственный телеканал. Также женщина снималась в видеоклипах и даже начала карьеру певицы.

Рухнувшие браки


Бизнесмены и стриптизер

После «ДОМа-2» бывшая участница реалити Зинаида Шляк познакомила Беркову с бизнесменом Владимиром Химченко. Он был старше Елены на четверть века, что не стало препятствием для свадьбы. Брак продлился всего два года, после чего актриса заявила, что разводится с мужем, который чрезмерно ревнив и к тому же поднимал на нее руку.

Вскоре на горизонте возник стриптизер Иван Бельков, влюбившийся в экранный образ Берковой. Страстный роман привел к рождению у пары сына Евгения и свадьбе. Интересно, что на седьмом месяце беременности актриса решила насолить Борису Немцову, ранее оскорбившему корреспондента канала Елены на презентации книги «Исповедь бунтаря», — выдвинула свою кандидатуру на выборы мэра Сочи. Правда, в итоге от участия в политической гонке женщина отказалась.

Через несколько месяцев после появления сына на свет Лена разошлась с Иваном. В 2011-м актриса попала в серьезную переделку: ее приговорили к трем годам лишения свободы условно за хранение наркотиков. Но никакие скандалы не могли повлиять на отношение к ней противоположного пола: предприниматель Владимир Савро сделал Берковой предложение в эфире программы «Говорим и показываем» на НТВ. К сожалению, свадьба так и не состоялась — в 2013-м сожитель звезды пропал без вести в Севастополе. По одной версии, мужчина утонул, по другой — его убили...

Попытка номер пять

Спустя несколько месяцев после исчезновения возлюбленного Беркова пришла на вечеринку, чтобы развеяться, и познакомилась с актером Андреем Стояновым.

Стоянов не только женился на Берковой, но обвенчался с ней и изъявил желание усыновить Женю. Однако в конце 2018-го актер признался, что разводится с избранницей, так как не справился с ролью супруга.

«Человек просто оказался не готов создать полноценную семью, хотя изъявлял большое желание. Знаете, есть люди, которые не созревают для нее никогда, поскольку сконцентрированы лишь на себе. У Андрея так и не появилось привычки заботиться о тех, кто рядом с ним... Ни в эмоциональном, ни в финансовом плане», — комментировала Елена «NewsTes.ruу».

После расставания со Стояновым Лена начала гастролировать с эротическим шоу The Berkova. «Делаю упор на карьере актрисы, но не в том жанре, о котором многие подумают. Короче, сплю мало, но выгляжу хорошо», — поясняла она.

Очевидно, в погоне за идеальной внешностью актриса села на жесткую диету, поэтому в марте 2019-го угодила в клинику в полуобморочном состоянии. «Доктора стараются исправить эту ситуацию. Они заставляют Елену хотя бы маленькими ложками кушать. Однако еда вызывает у Берковой лишь отвращение и рвотный рефлекс. Конечно, врачи ожидали такой реакции. Потребуется время, чтобы организм вновь привык к нормальной еде», — рассказывали в окружении Берковой.

Потеря ребенка и очередное расставание

В сложный момент Елене помог миллиардер Александр Путинцев: именно он настоял на обследовании женщины специалистами. Вскоре пара объявила о грядущей свадьбе, а через год — о беременности Берковой. Но информации о появлении малыша на свет так и не поступило…

На Беркову многое навалилось: конфисковали машину погибшего Савро, хотя никаких задолженностей не было, испортились отношения с женихом. Чтобы отдохнуть от стрессов и укрепить здоровье, актриса легла в медцентр, однако это не помогло. У Лены случился выкидыш, по слухам, на фоне расставания с Александром. После разрыва миллиардер улетел в Индию, оставив бывшую пассию наедине с трагедией.

«Лена приходит в себя, отдыхает за городом. Отвлечься от тяжелого удара помогает сын Женя, с которым она проводит все свое время...К сожалению, да, отношения с Сашей у Лены прекращены. Их роман был ярким, эмоциональным, страстным. Но неожиданно любовь прошла, разрушилась. Мы не в курсе, чем занимается Александр в Индии, Лена оборвала с ним всяческое общение, не стала дожидаться его возвращения», — заявил пиар-директор Максим Клименко.

Впрочем, одиночество Лене не грозило. В прошлом месяце, похваставшись пластикой груди, Беркова намекнула, что несвободна. «Эстетически стало приятнее на себя смотреть, разрезы в районе сосков аккуратные, но им еще предстоит зажить, — делилась брюнетка. — Физически ощущаю себя в большем тонусе, мне уже прилетели комплименты в эту область от любимого мужчины».

Кто знает, может, вскоре мы услышим о новой свадьбе эффектной актрисы. В любом случае, нет сомнений, что рядом с самоуверенной яркой женщиной всегда будут виться поклонники.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
Заказать крауд

Последние новости

Список миллиардеров с состоянием больше 100 миллиардов долларов расширился
Список миллиардеров с состоянием больше 100 миллиардов долларов
Российские богачи приготовились остаться без налоговых льгот на Кипре
Российские богачи приготовились остаться без налоговых льгот на Кипре
В Минздраве предупредили о нарушении сознания при коронавирусе
В Минздраве предупредили о нарушении сознания при коронавирусе
Российский губернатор запретил блины с начинкой
Российский губернатор запретил блины с начинкой
Министр культуры Крыма прервала выступление Аксенова фразой «** твою мать»
Министр культуры Крыма прервала выступление Аксенова фразой «** твою
Совбез Украины рассмотрит возможность введения санкций против чиновников Белоруссии
Совбез Украины рассмотрит возможность введения санкций против
"Я в это не верю": Иосиф Пригожин усомнился в честности отбора на "Евровидение"
"Я в это не верю": Иосиф Пригожин усомнился в честности отбора на
Минпромторг показал электромотоцикл Aurus
Минпромторг показал электромотоцикл Aurus
В Петербурге выбирают театры, где будет сурдоперевод
В Петербурге выбирают театры, где будет сурдоперевод
В Орловской области завершился V Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
В Орловской области завершился V Региональный чемпионат «Молодые
Учебный план в школах максимально сбалансирован
Учебный план в школах максимально сбалансирован
В Ейске откроют первый на Кубани школьный технопарк «Кванториум»
В Ейске откроют первый на Кубани школьный технопарк «Кванториум»

Топ на сегодня

Путин в среду проведет международный телефонный разговор
Путин в среду проведет международный телефонный разговор
Участницу «ДОМа-2» подозревают в причастности к гибели бодибилдера Ярослава Лившина
Участницу «ДОМа-2» подозревают в причастности к гибели бодибилдера
Байден пообещал поделиться вакцинами с миром
Байден пообещал поделиться вакцинами с миром
Корабли НАТО зашли в порт Одессы
Корабли НАТО зашли в порт Одессы
Пленный сирийский боевик рассказал о разворовывании денег стран НАТО
Пленный сирийский боевик рассказал о разворовывании денег стран НАТО

Еще по теме

Звезда «Дома-2» Лена Беркова рассказала, как начала сниматься в «фильмах для взрослых»
Порнозвезда Елена Беркова выйдет замуж за актера Андрея Стоянова
Бывшая порнозвезда Елена Беркова кардинально сменила род деятельности
Бывшая порноактриса Елена Беркова выпустила сольный альбом