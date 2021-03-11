Рому Гриценко побили на выходе из ночного клуба

Вадим Карасев

Рома Гриценко оказался еще одним бывшим экс-участником, который пострадал во время потасовки в клубе. Недавно в похожих ситуациях оказывались Дима Чайков, Арай Чобанян и Никита Уманский. Настя Балтер тоже жаловалась, но она вообще не умеет отдыхать без потасовок, поэтому ничего удивительного в таких новостях нет. И все-таки пользователи уверены, что домовцев специально избивают одного за другим.

«По одному всех перебьют)», «Когда за девок возьмутся?», «Не умеет Гриценко истории рассказывать. Ничего остренького не сообщил», - высказываются пользователи.

Недавно о неприятных ситуациях, которые им пришлось пережить, рассказывали Никита Уманский, Арай Чобанян и Дима Чайков. Каждому из них испортила отдых потасовка с другими отдыхающими. Если верить экс-домовцам, драка начиналась буквально из-за пустяка, Дима даже серьезно пострадал, ему сломали нос, Арай и Никита отделались легким испугом, пишет newstes.ru.Настя Балтер тоже жаловалась на проблемы, которые у нее возникли во время отдыха. Но Настя не скрывает, что много выпила, все знают ее характер - она задира, так что ее потасовка была спровоцирована не без ее участия. Однако общая тенденция, при которой домовцы почему-то вызывают у окружающих агрессию.Пользователи, наблюдая за такими новостями, даже шутят, что Черно решила сопровождать Иосифа Оганесяна в Турцию, чтобы с ним ничего не случилось, а Ольга Рапунцель поспешила покинуть концерт и чуть не поседела вовсе не из-за детей, а потому что тоже торопились с Димой избежать подобной участи. Пока это теории, но Роман Гриценко уже пополнил список тех, кому популярность навредила.Правда, в отличие от поднявшего шумиху Арая или обсуждавшего в постах ситуацию Уманского, Роман как-то без деталей выложил свою историю. Подошли незнакомцы, когда он с другом уже выходили из клуба, после обмена любезностями завязалась потасовка, но они как-то быстро решили конфликт и прекратили выяснять отношения.