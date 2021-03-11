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Рому Гриценко побили на выходе из ночного клуба

Рому Гриценко побили на выходе из ночного клуба

Рома Гриценко оказался еще одним бывшим экс-участником, который пострадал во время потасовки в клубе. Недавно в похожих ситуациях оказывались Дима Чайков, Арай Чобанян и Никита Уманский. Настя Балтер тоже жаловалась, но она вообще не умеет отдыхать без потасовок, поэтому ничего удивительного в таких новостях нет. И все-таки пользователи уверены, что домовцев специально избивают одного за другим.

Недавно о неприятных ситуациях, которые им пришлось пережить, рассказывали Никита Уманский, Арай Чобанян и Дима Чайков. Каждому из них испортила отдых потасовка с другими отдыхающими. Если верить экс-домовцам, драка начиналась буквально из-за пустяка, Дима даже серьезно пострадал, ему сломали нос, Арай и Никита отделались легким испугом, пишет newstes.ru.
Настя Балтер тоже жаловалась на проблемы, которые у нее возникли во время отдыха. Но Настя не скрывает, что много выпила, все знают ее характер - она задира, так что ее потасовка была спровоцирована не без ее участия. Однако общая тенденция, при которой домовцы почему-то вызывают у окружающих агрессию.

Пользователи, наблюдая за такими новостями, даже шутят, что Черно решила сопровождать Иосифа Оганесяна в Турцию, чтобы с ним ничего не случилось, а Ольга Рапунцель поспешила покинуть концерт и чуть не поседела вовсе не из-за детей, а потому что тоже торопились с Димой избежать подобной участи. Пока это теории, но Роман Гриценко уже пополнил список тех, кому популярность навредила.

«По одному всех перебьют)», «Когда за девок возьмутся?», «Не умеет Гриценко истории рассказывать. Ничего остренького не сообщил», - высказываются пользователи.

Правда, в отличие от поднявшего шумиху Арая или обсуждавшего в постах ситуацию Уманского, Роман как-то без деталей выложил свою историю. Подошли незнакомцы, когда он с другом уже выходили из клуба, после обмена любезностями завязалась потасовка, но они как-то быстро решили конфликт и прекратили выяснять отношения.
Шоу-бизнес

По материалам: life-dom2.su
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