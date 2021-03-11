Россия избавится от долларовой зависимости

Вадим Карасев

Lee Jae-Won / Reuters

Россия постепенно избавится от долларовой зависимости. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, его цитирует РИА Новости.

Так, планируется переход на национальные валюты в двусторонних торгово-экономических связях со многими странами, в том числе в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«Россия последовательно уходит от зависимости от доллара. Например, в рамках ЕАЭС у нас расчеты в национальных валютах выросли до 74 процентов. Планомерно наращиваем торговлю в национальных валютах с Китаем, Турцией», — сказал Володин.

В феврале Минфин сообщил, что Россия изменила структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ), снизив долю активов в долларе и евро с 45 до 35 процентов.

Перед этим замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что России в срочном порядке нужно принять меры, чтобы свести зависимость экономики от доллара к минимуму. По его словам, администрация США во главе с Джо Байденом сигнализирует о планах усилить санкционное давление на Москву.

В последние несколько лет Россия последовательно сокращала зависимость от «американских активов». Так, в январе 2021 года золото впервые обошло доллар в составе международных резервов страны.