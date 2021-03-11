Россия заинтересована в отношениях со своими партнерами, заявил Путин

Анастасия Иванова

Россия заинтересована в стабильных отношениях со своими иностранными партнерами, внутренние разборки в США не дают возможности наладить межгосударственные отношения, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы видим, что происходит, допустим, за океаном: часть лиц, которые совершили прогулку в конгресс в США - 150 человек арестовано и им грозит тюремное заключение от 15 до 25 лет. Закончатся там все эти внутренние противоречия или нет на этом, мы не знаем. Мы на самом деле хотим, чтобы закончилось. Скажу почему: потому что мы заинтересованы в стабильных отношениях со всеми нашими основными партнерами, а внутренние разборки не дают возможности по внутриполитическим соображениям наладить такую стабильность в наших межгосударственных взаимоотношениях", - сказал Путин на совещании по вопросам инвестиционной активности.