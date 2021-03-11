Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Россия заинтересована в отношениях со своими партнерами, заявил Путин

Россия заинтересована в отношениях со своими партнерами, заявил Путин

Россия заинтересована в отношениях со своими партнерами, заявил Путин
Россия заинтересована в стабильных отношениях со своими иностранными партнерами, внутренние разборки в США не дают возможности наладить межгосударственные отношения, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы видим, что происходит, допустим, за океаном: часть лиц, которые совершили прогулку в конгресс в США - 150 человек арестовано и им грозит тюремное заключение от 15 до 25 лет. Закончатся там все эти внутренние противоречия или нет на этом, мы не знаем. Мы на самом деле хотим, чтобы закончилось. Скажу почему: потому что мы заинтересованы в стабильных отношениях со всеми нашими основными партнерами, а внутренние разборки не дают возможности по внутриполитическим соображениям наладить такую стабильность в наших межгосударственных взаимоотношениях", - сказал Путин на совещании по вопросам инвестиционной активности.

Политика

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

В США увидели тайный смысл в визите Лаврова к саудовскому принцу
В США увидели тайный смысл в визите Лаврова к саудовскому принцу
В Турции открестились от вторжения в Армению и Грецию
В Турции открестились от вторжения в Армению и Грецию
Российские космонавты загерметизировали все трещины на МКС
Российские космонавты загерметизировали все трещины на МКС
"Орского маньяка" ищут в Москве
"Орского маньяка" ищут в Москве
Блогер сделал силиконовую грудь, проиграв спор брату. Последний тоже вставил импланты, чтобы его поддержать
Блогер сделал силиконовую грудь, проиграв спор брату. Последний тоже
«Не буду по своим принципам»: Татьяна Лютаева отказалась играть в продолжении «Гардемаринов...»
«Не буду по своим принципам»: Татьяна Лютаева отказалась играть в
Россия заинтересована в отношениях со своими партнерами, заявил Путин
Россия заинтересована в отношениях со своими партнерами, заявил Путин
Билли Айлиш в Москве! Заметили на Кузнецком мосту
Билли Айлиш в Москве! Заметили на Кузнецком мосту
Доказательство того, что Фирсов специально спаивал Легкоступову: «Он проходил кодирование»
Доказательство того, что Фирсов специально спаивал Легкоступову: «Он
Бузова призналась в проблемах со здоровьем: «У меня не будет детей»
Бузова призналась в проблемах со здоровьем: «У меня не будет детей»
На ТНТ рассказали, что будет с шоу Бузовой и Бородиной
На ТНТ рассказали, что будет с шоу Бузовой и Бородиной
Убийство 7-летней Маши Борисовой: тело задушенного ребенка подбросили спустя четверо суток
Убийство 7-летней Маши Борисовой: тело задушенного ребенка подбросили

Топ на сегодня

Участницу «ДОМа-2» подозревают в причастности к гибели бодибилдера Ярослава Лившина
Участницу «ДОМа-2» подозревают в причастности к гибели бодибилдера
Байден пообещал поделиться вакцинами с миром
Байден пообещал поделиться вакцинами с миром
Появились сроки открытия границ Греции для туристов из России
Появились сроки открытия границ Греции для туристов из России
Пленный сирийский боевик рассказал о разворовывании денег стран НАТО
Пленный сирийский боевик рассказал о разворовывании денег стран НАТО
Елена Малышева рассказала, почему не уезжает в США, где у нее роскошный особняк
Елена Малышева рассказала, почему не уезжает в США, где у нее

Еще по теме

Путин захотел спокойствия в США
МИД: Москва хочет видеть в лице Киева надежного и предсказуемого соседа - события в России и мире: темы дня, фото, видео, инфографика, радио
Путин поручил наладить контакты с партнерами для борьбы с COVID-19
Россия попытается урегулировать отношения с ЕС и Украиной