Россия заняла 129-е место в рейтинге гендерного равенства

Вадим Карасев

Фото: РИА Новости

Россия оказалась на 129-м месте в рейтинге гендерного равенства, составленного Всемирным банком, сообщают «Известия». В прошлом году страна занимала 122-ю строчку.

В 2021 году Россия получила 73,1 балла из 100 возможных. Похожий результат оказался у Бурунди и Уганды. Главными российскими гендерными проблемами оказались трудоустройство женщин, оплата их труда и пенсии, по этим пунктам страна набрала половину возможных баллов. Неполное равенство наблюдается в браке, родительстве и ведении бизнеса. Одинаковые права достигнуты в передвижении и владении собственностью.

Всего в рамках исследования были проанализированы законы 190 стран. Оценка проводилась по восьми индикаторам: трудоустройство, зарплата, свобода передвижения, брак, рождение ребенка, ведение бизнеса, владение активами. пенсии. Лидерами рейтинга стали десять стран, набравших 100 баллов: Бельгия, Дания, Швеция, Канада, Франция, Португалия, Исландия, Ирландия, Латвия, Люксембург. Следом с 97,5 балла идут Германия, Великобритания, Голландия и Новая Зеландия. Перу и Парагвай набрали 95 и 94,4 балла соответственно. Соединенные Штаты оказались на 37-м месте с 91,3 балла из-за неравной оплаты труда.

Опрошенные изданием эксперты усомнились в объективности оценки Всемирного банка. Они указали, что Россию в рейтинге опередили традиционно патриархальные страны, такие как Саудовская Аравия и ОАЭ. В Минтруде сообщили, что мужчины и женщины в России обладают равными экономическими правами. Сейчас ведомство прорабатывает сервисы, которые должны помочь россиянкам вернуться к работе после декрета на выгодных условиях. В Минэкономразвития отметили, что сейчас 43 процента российских компаний возглавляют женщины, а министерство с 2005 года консультативно и финансово поддерживает женское предпринимательство.