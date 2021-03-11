Россиянам рассказали, какие деньги нельзя инвестировать

Вадим Карасев

Аналитик ГК "Финам" Юлия Афанасьева рассказала о деньгах, которые ни в коем случае нельзя нести на биржу. По её словам, нужно сначала найти хороший источник дохода и не пытаться вкладывать последние средства в инвестиции.

"Как только человек ставит себя в зависимое положение от брокерского счета (не заработаешь, значит не сможешь погасить проценты по кредиту или отдать долг) - то он проигрывает все", - передает слова эксперта агентство "Прайм".

Нельзя инвестировать деньги взятые в кредит, в долг у друзей, отложенные на текущие расходы. Также стоит осторожно обращаться с накоплениями отложенными на близкие цели - ремонт, учебу, лечение и т.п.

Самостоятельно такие деньги можно размещать только в надежные облигации с погашением по сроку, когда эти деньги понадобятся.

К внезапно свалившемуся на голову большому выигрышу или наследству следует отнестись с умом. Огромные суммы могут вызвать необоснованные страхи. В этом случае для успешных инвестиций необходимо, прежде всего, построить финансовый план и иметь реальные цели.