Россияне рассказали, на какие жертвы готовы идти ради карьеры
Сегодня, 10:50 Влада Некрасова
— РИА Новости. Жители России разных поколений рассказали, на какие жертвы готовы идти для успешной карьеры. Результаты опроса приводит сервис по поиску работы Superjob.
Так, почти треть представителей поколения Y (к таким авторы исследования относят людей 1981-1996 годов рождения) заявили, что ради карьерных перспектив могут переехать в другой год, 28 процентов допускают ограничение общения с друзьями, 12 процентов согласны отложить создание детей или рождение семьи.
По материалам: ria.ru