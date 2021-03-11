Россияне рассказали, на какие жертвы готовы идти ради карьеры

Влада Некрасова

Жители России разных поколений рассказали, на какие жертвы готовы идти для успешной карьеры. Результаты опроса приводит сервис по поиску работы Superjob.

Так, почти треть представителей поколения Y (к таким авторы исследования относят людей 1981-1996 годов рождения) заявили, что ради карьерных перспектив могут переехать в другой год, 28 процентов допускают ограничение общения с друзьями, 12 процентов согласны отложить создание детей или рождение семьи.