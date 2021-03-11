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Россиянин пережил 15 клинических смертей за одну ночь

Россиянин пережил 15 клинических смертей за одну ночьФото: Максим Мишин / РИА Новости

Житель Санкт-Петербурга Антон Димов пережил 15 клинических смертей за одну ночь. Об этом сообщает «Комсомольская правда». Самая долгая из них продлилась практически полчаса.

В больницу россиянина привела предрасположенность к образованию тромбов — генетическая тромбофлебия. Утром 10 февраля мужчина пошел в душ перед посещением поликлиники. Он сразу почувствовал боль в груди, потом началась одышка и начало темнеть в глазах.

Димов вызвал скорую, когда его губы посинели, а руки и ноги побелели. Он полагает, что горячий душ «активизировал» кровообращение, и поток крови вынес тромбы из рук в легочные артерии.

В больнице мужчину подключили к ИВЛ, в тот момент уровень кислорода в его крови упал до 66 процентов. Тогда он умер в первый раз. «Я просто начал задыхаться и задохнулся, провалившись в темноту. Все, на этом мои воспоминания заканчиваются», — рассказывает Димов.

Медики боролись за жизнь пациента всю ночь, поскольку у мужчины отказывали внутренние органы. После выхода из искусственной комы через три дня он услышал, что пережил 15 клинических смертей за 12 часов реанимации.

«Все врачи были со мной очень вежливы, я для них был важным пациентом. У них такое было первый раз», — заключил Димов.

Сейчас у пациента остались только слабый кашель и одышка.

Ранее сообщалось, что житель Москвы за ночь перенес пять клинических смертей, но был реанимирован врачами.

Россия

По материалам: lenta.ru
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