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Российские болельщики поддержали Клебо после скандала с Большуновым

Российские болельщики поддержали Клебо после скандала с Большуновым

Российские болельщики положительно оценили поведение норвежского лыжника Йоханнеса Клебо после инцидента с участием россиянина Александра Большунова, произошедшего из-за марафона на ЧМ в Оберстдорфе. 

Норвежец рассказал в Instagram о своей просьбе к национальной федерации отозвать апелляцию на результат гонки, по итогам которой его дисквалифицировали и лишили золотой медали. Спортсмен подчеркнул, что не считает себя виновным в скандале, постарается больше не допускать подобного и поздравил призеров соревнования.

Русскоязычные болельщики поддержали Клебо, назвав это поступком настоящего мужчины. Многие из них выразили свое уважение в комментариях под постом: "Вы оба достойны, вы подняли лыжный спорт на новый уровень! Играйте честно, дружите и пусть победит сильнейший!", "Йоханнес, ты лучший! Вся Россия переживала и болела за тебя!", "Правильно! Нужно двигаться дальше!". 

Ранее NEWSTES писал, что Большунов ответил норвежцам на обвинения после инцидента на ЧМ.

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По материалам: uposters.ru
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