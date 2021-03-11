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Российские космонавты загерметизировали все трещины на МКС

Российские космонавты загерметизировали все трещины на МКС

Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков завершили герметизацию трещин в модуле "Звезда" на МКС. Все работы согласовывались со специалистами NASA, сообщили в пресс-службе Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия".

"Экипаж Международной космической станции завершил ремонтно-восстановительные работы на корпусе модуля "Звезда". В ближайшие дни Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков закроют люки в модуле "Звезда" для проверки уровня атмосферы", — говорится в сообщении.

На прошлой неделе астронавты проводили ремонт корпуса модуля "Звезда". Все действия они выполняли под руководством Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС и привлеченных инженеров РКК "Энергия".

Сначала Рыжиков нанес три слоя герметика и установил накладку на первую трещину в модуле, а в субботу добавил еще один слой с торца установленной накладки. После российские члены экипажа МКС под руководством специалистов на Земле разработали дальнейший план ремонтно-восстановительных работ и успешно справились с остальными проблемами.

Ранее NEWSTES писал, что NASA посчитало российский инцидент самым серьезным в космосе за 5 лет.

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По материалам: uposters.ru
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