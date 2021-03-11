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Российский губернатор запретил блины с начинкой

Российский губернатор запретил блины с начинкойФото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин запретил продажу блинов с начинкой во время праздничных гуляний на масленичной неделе. Он утвердил решение координационного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, сообщается на сайте главы региона.

«Применение начинки не допускается; реализация продукции допускается только в закрытой индивидуальной одноразовой упаковке», — говорится в документе.

Кроме того, тесто для блинов должно изготавливаться в стационарных условиях, а сотрудники обязаны использовать перчатки и маски.

Согласно постановлению, продавцы обязаны иметь на прилавках антисептики для посетителей, а торговые места должны располагаться на расстоянии в 1,5 метра друг от друга.

Ранее диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова заявила, что максимальная разовая порция блинов на Масленицу для человека с нормальной массой тела не должна превышать 150-200 граммов.

В 2021 году Масленичная неделя приходится на 8-14 марта.

Россия

По материалам: lenta.ru
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