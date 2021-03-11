Российский музыкант призвал бороться с Моргенштерном

Вадим Карасев

Сергей ЖилинФото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Народный артист России, дирижер Сергей Жилин призвал психологов и социологов бороться с рэпером Моргенштерном. Об этом он заявил в беседе с НСН.

Музыкант указал на возникшую тенденцию «чем не понятнее текст в современных песнях, тем лучше» и связал это с протестом молодежи против общепринятых устоев. Он напомнил, что каждое поколение бунтовало по-своему, теперь «приходит на сцену Моргенштерн». Однако, считает Жилин, «это не музыка — это социальное явление». «Поэтому с этим надо бороться социологам, психологам и так далее», — заявил он.

Также Жилин выразил мнение о том, что в России желательно «приподнять» общий уровень музыкального образования.

Моргенштерн — российский рэп-исполнитель и музыкант. Ранее активно вел видеоблог на YouTube. Артист также прославился скандальными заявлениями и эпатажными акциями. В феврале ему поставили памятник в Санкт-Петербурге.