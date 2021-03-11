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Российский врач назвал способ избежать «блинного передоза» на Масленицу

Российский врач назвал способ избежать «блинного передоза» на МасленицуФото: Артем Краснов / «Коммерсантъ»

За один прием пищи рекомендуется съедать от трех до шести блинов, чтобы избежать «блинного передоза», несварения и чувства тяжести в желудке. Такой способ назвал российский врач-терапевт Тимур Асанов, передает РИА Новости.

Асанов указал, что для мужчин и женщин норма будет разная — мужчине можно съесть шесть блинов, женщине — 3-4. Также стоит учитывать начинку, с которой будут блины. Лучше всего выбрать что-то белковое, например, птицу, икру, говядину. Самыми калорийными считаются блины с джемом, вареньем или сгущенкой.

Из-за переедания блинов возникает риск дополнительной нагрузки на поджелудочную железу, указал медик. «Конечно, от "блинного передоза" сложно умереть. Максимум, что можно получить, — пару лишних килограммов, несварение, тошноту и, в самом худшем случае, рвоту», — заключил он, добавив, что это не пойдет на пользу организму.

Ранее россиянам рассказали, что блины — достаточно тяжелая для переваривания и усвоения пища. Как указал директор федерального исследовательского центра питания, биотехнологий и безопасности Дмитрий Никитюк, таким блюдом не стоит питаться каждый день.

Россия

По материалам: lenta.ru
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