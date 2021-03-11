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Российский врач назвала признаки дефицита витамина B12

Российский врач назвала признаки дефицита витамина B12Фото: Unsplash

Недостаток витамина В12 в организме человека может привести к слабости и вялости, спровоцировать развитие анемии. Такие признаки назвала врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша, передают «Известия».

Макиша объяснила, что В12 отвечает за кроветворную функцию, участвует в регуляции процессов деления костного мозга. При его нехватке уменьшается созревание эритроцитов и других клеток крови. Он также участвует в обмене жирных кислот, нужных для синтеза миелиновых оболочек нервов.

«Поэтому при нехватке витамина B12 у человека будет наблюдаться неврологическая симптоматика, похожая на рассеянный склероз, — например, потеряется чувствительность на кончиках пальцев», — добавила врач. Кроме того, этот витамин снижает уровень гомоцистеина, повышение которого приводит к увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Диетолог уточнила, что В12 содержится в продуктах животного происхождения, в растительной пище его практически нет. Кроме того, он частично разрушается при термической обработке.

Ранее россиянам рассказали, что в список дешевых продуктов, подходящих для правильного питания, надо включить курицу, яйца, сухие бобы, гречку, овощи, растительное масло, куркуму, некоторые виды морской рыбы.

Россия

По материалам: lenta.ru
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