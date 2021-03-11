Российский врач рассказал о «мозговом тумане» после коронавируса

Вадим Карасев

Фото: Софья Сандуркая / АГН «Москва»

Перенесшие коронвирус россияне описывают свое состояние как «мозговой туман» — они жалуются на когнитивные нарушения, тревожность и бессонницу. Об этом рассказал доктор медицинских наук, главный врач психиатрической клинической больницы №1 имени Алексеева департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк, передает РИА Новости.

«Мы описали это церебрастеническая симптоматика, и в психиатрической терминологии очень часто используются те слова и фразы, которыми пациенты сами описывают свое состояние, и вот у нас получило распространение такое словосочетание — "мозговой туман", так пациенты описывают свое состояние из инфекционного процесса», — сказал Костюк.

Кроме того, он отметил, что переболевшие COVID-19 пациенты сталкиваются не только с тревожностью и нарушениями сна, но и с депрессиями. В этой связи врачи говорят и о таком не связанном напрямую с коронавирусом расстройстве, как инфодемия (переизбыток информации — прим. «Ленты.ру».

Ранее психиатр Зураб Кекелидзе рассказал, что при коронавирусе возможны проявления делирия — психического расстройства с нарушением сознания. Он объяснил, что такое состояние связано с интоксикацией. При этом методы лечения такого состояния определяются тем, употреблял ли человек наркотики или алкоголь до лечения коронавируса, или его состояние связано с проводимой терапией.