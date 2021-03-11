Росстат рассказал о росте цен на сахар и картофель

Анастасия Иванова

Цены на куриное мясо и яйца со 2 по 9 марта немного замедлили рост, стоимость сахара-песка и подсолнечного масла повысилась на 0,4% и 0,1% после стабилизации на прошлой неделе, следует из материалов Росстата.

Так, по данным статистического ведомства, стоимость охлажденных и мороженых кур в России за отчетный период выросла на 1,7% против роста на 1,8% на предыдущей неделе. "Цены на мясо кур в среднем по России выросли на 1,7%, в том числе в 51 субъекте Российской Федерации – на 0,1-2%, в 26 субъектах – на 2,1-5,4%. В пяти субъектах цены не изменились. В трех субъектах цены снизились на 0,1-0,7%", - добавляется в сообщении Росстата.

Цены на куриные яйца в среднем по стране увеличились на 0,9% против роста на 1% неделей ранее. По данным ведомства, в 66 регионах РФ куриные яйца подорожали на 0,1-3%, в шести - на 3,1-10%, в двух - цены не изменились, а в 11 субъектах РФ - снизились на 0,1-1,8%. Цены на яйца в России росли с начала сентября до начала января, на протяжении 17 недель. В январе их стоимость снизилась, однако в феврале вновь начала повышаться.

"На сахар-песок цены в среднем по России выросли на 0,4%. В 44 субъектах Российской Федерации цены выросли на 0,1-1%, в 12 субъектах – на 1,1-2%. В 14 субъектах цены не изменились. В то же время в 15 субъектах цены на сахар-песок снизились на 0,1-3,2%", - добавляет Росстат. До этого на протяжении девяти недель, с середины декабря, сахар дешевел, а в предыдущий отчетный период, с 24 февраля по 1 марта, его цена не изменилась.