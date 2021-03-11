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Сборная России добилась исторической победы на ЧМ по фристайлу

Сборная России добилась исторической победы на ЧМ по фристайлу

Российская сборная смогла одержать историческую победу на чемпионате мира по фристайлу, завоевав золото в смешанных соревнованиях по лыжной акробатике.

Россияне Любовь Никитина, Павел Кротов и Максим Буров набрали в суперфинале 300,94 балла, опередив швейцарцев (293,46 балла) и американцев (283,97 балла). Это первая победа российских спортсменов в этой дисциплине.

Еще одно историческое достижение совершила 9 марта 18-летняя российская фристайлистка Анастасия Смирнова. Она завоевала для российской сборной первое золото ЧМ в парном могуле. Второе место досталось еще одной россиянке — Виктории Лазаренко.

Чемпионат мира по фристайлу проходит в Казахстане. Российская команда выступает под названием RSF (Russian Ski Federation) и флагом Олимпийского комитета России (ОКР) из-за запрета на российскую символику, наложенного Спортивным арбитражным судом.


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По материалам: uposters.ru
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