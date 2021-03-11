Сборная России добилась исторической победы на ЧМ по фристайлу

Вадим Карасев

Российская сборная смогла одержать историческую победу на чемпионате мира по фристайлу, завоевав золото в смешанных соревнованиях по лыжной акробатике.

Россияне Любовь Никитина, Павел Кротов и Максим Буров набрали в суперфинале 300,94 балла, опередив швейцарцев (293,46 балла) и американцев (283,97 балла). Это первая победа российских спортсменов в этой дисциплине.

Еще одно историческое достижение совершила 9 марта 18-летняя российская фристайлистка Анастасия Смирнова. Она завоевала для российской сборной первое золото ЧМ в парном могуле. Второе место досталось еще одной россиянке — Виктории Лазаренко.

Чемпионат мира по фристайлу проходит в Казахстане. Российская команда выступает под названием RSF (Russian Ski Federation) и флагом Олимпийского комитета России (ОКР) из-за запрета на российскую символику, наложенного Спортивным арбитражным судом.



