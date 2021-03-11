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Шепелев рассказал про первый несостоявшийся секс

Шепелев рассказал про первый несостоявшийся сексФото: @dmitryshepelev

Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал, как будучи школьником не распознал откровенные намеки возлюбленной и поспешил на троллейбус. Из-за этого у пары не состоялся первый секс. Пост Шепелева доступен в Instagram.

Мужчина вспомнил, что в девятом классе у него была девушка, с которой он встречался несколько недель. Пара «часами целовалась в подъезде», пока в один момент возлюбленная не пригласила Шепелева к себе домой, и тот согласился.

«Она открывает. На ней короткий халат. И сразу ясно, что ничего больше на ней нет. В спальне открыта постель, а по видео (тогда смотрели видеомагнитофоны, привет бумер) "Основной инстинкт" стоит на паузе», — вспомнил телеведущий.

Девушка толкнула юношу на кровать, и пара начала целоваться. Однако этот процесс происходил «осторожнее и скованнее», чем обычно, потому что «все было непривычно и странно».

«А потом я ушел. Ну, было пора идти, я и ушел, чтобы успеть на троллейбус до метро», — сказал Шепелев. Он добавил, что только через несколько лет осознал, почему его возлюбленная была в халате и зачем включила тот фильм.

Ранее Шепелев объявил о беременности своей возлюбленной — дизайнера Екатерины Тулуповой. В интервью журналистам он сообщил, что вновь станет отцом.

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По материалам: lenta.ru
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