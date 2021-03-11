Школа должна готовить детей к реальной жизни

Анастасия Иванова

Директор Федерального института оценки качества образования Сергей Станченко в эфире онлайн-программы «Образовательная среда» заявил, что школа – это место, где детей готовят к будущей жизни.

«Школа должна быть современной, актуальной, нацеленной на развитие ребенка. Поэтому надо расширить содержание предметов, чтобы дети понимали, как, например, знание ОБЖ пригодится в реальной жизни», – отметил он.

Сергей Станченко сообщил, что, по данным проведенных опросов, дети не всегда знают, как правильно себя вести в сложной ситуации: порядка 5% респондентов выбрали потенциально опасную линию поведения, а это значит, что ребята находятся в группе риска.

«То же самое касается технологии: далеко не все школьники умеют делать что-то по предложенному алгоритму, а это полезный навык», – прокомментировал он.

Поэтому, по мнению Сергея Станченко, в школе не должно быть приоритетных предметов.

«Образование нацелено на всестороннее развитие, оно должно быть выше категорий «нравится» или «не нравится», – резюмировал эксперт.