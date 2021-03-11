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Скончался автор музыки к «Гардемаринам...», композитор Виктор Лебедев

Скончался автор музыки к «Гардемаринам...», композитор Виктор Лебедев

Виктор Лебедев ушел из жизни в возрасте 86 лет. Пока о причинах смерти композитора ничего неизвестно. Соболезнования родственникам Виктора Михайловича принесли его поклонники и коллеги.


Виктор Лебедев прославился после того, как начал писать музыку к советским фильмам. Его произведения звучат в таких культовых картинах, как «Будьте моим мужем», «Хочу в тюрьму» и, конечно, «Гардемарины, вперед». Работа над последней лентой принесла музыканту всесоюзную популярность.

Сегодня стало известно, что Лебедев скончался. Печальное известие сообщила певица Ирина Летина. «Сегодня умер Виктор Михайлович Лебедев, декан факультета музыкального искусства эстрады в СПбГИК, где я училась. Великий композитор. Светлая память», — поделилась артистка.

Информацию подтвердили и друзья семьи. При этом они не стали называть причину смерти Виктора Лебедева.

Напомним, что музыкант был не только автором культовых композиций, но еще и супругом актрисы Натальи Седых. Влюбленные познакомились на съемках одного из фильмов, после чего у них начался бурный роман.

Брак звезд просуществовал около десяти лет, после они решили развестись. Как утверждали журналисты, расставание произошло из-за того, что актриса жила в Москве, а композитор — в Ленинграде. Постоянные разлуки негативно влияли на их отношения, что и привело к разрыву.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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