СМИ сообщили об обсуждении в ЕС новых санкций против России

Влада Некрасова

Европейский союз (ЕС) обсуждает расширение санкционного списка за нарушение прав человека, в него могут войти фигуранты из Китая, России и других стран, пишет в четверг электронное издание EUobserver.

"Порядка десяти официальных лиц из Китая, России, Северной Кореи, Эритреи, Ливии и Южного Судана должны быть включены в санкционный список ЕС за серьезные нарушения прав человека в мире. Предварительная договоренность была достигнута на встрече постпредов (постоянных представителей - ред.) стран ЕС в Брюсселе в четверг вечером", - говорится в сообщении.