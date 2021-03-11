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СМИ сообщили об обсуждении в ЕС новых санкций против России

СМИ сообщили об обсуждении в ЕС новых санкций против России
Европейский союз (ЕС) обсуждает расширение санкционного списка за нарушение прав человека, в него могут войти фигуранты из Китая, России и других стран, пишет в четверг электронное издание EUobserver.

"Порядка десяти официальных лиц из Китая, России, Северной Кореи, Эритреи, Ливии и Южного Судана должны быть включены в санкционный список ЕС за серьезные нарушения прав человека в мире. Предварительная договоренность была достигнута на встрече постпредов (постоянных представителей - ред.) стран ЕС в Брюсселе в четверг вечером", - говорится в сообщении.

Россия

По материалам: ria.ru
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