СМИ заподозрили Агату Муцениеце в романе с женатым режиссером

Вадим Карасев

В прошлом году 31-летняя Агата Муцениеце официально развелась с Павлом Прилучным. Скандальную актрису теперь заподозрили в романе с женатым режиссером, сообщает радио "Комсомольская правда".

Как отмечается, автора "Холопа" Клима Шипенко засняли с неизвестной спутницей во время прогулки по ночной Москве, а также в приватной ложе театра.

При этом на одном из кадров режиссер крепко обнимает спутницу — вышеуказанное издание сообщает, что в его объятиях якобы оказалась не кто иная, как Агата Муцениеце.



Как отмечается, Клим Шипенко женат и воспитывает дочь. Некоторые пользователи Сети предположили, что папарацци засняли режиссера вовсе не с Агатой Муцениеце, а с законной супругой — актрисой и сценаристом Соней Карпуниной.

Продюсер Агаты Муцениеце Мариам Андреевская в свою очередь опровергла информацию о романе своей подопечной с Климом Шипенко.

"О своей личной жизни Агата не распространяется, держит ее под секретом. С женатым мужчиной она никогда не позволит себе отношений, как это делают женщины с низкой социальной ответственностью. Так что романа нет", — цитирует продюсера издание "Стархит".

Прожившая с Павлом Прилучным 9 лет Агата Муцениеце до этого пожаловалась в собственном YouTube-шоу "Честный #развод", что ее муж зачастую вел себя неадекватно, вводил запреты и предъявлял ей странные требования, сообщает Starhit.

Муцениеце надеялась, что это лишь плохая стадия, которая вскоре закончится. Латвийская актриса до последнего прощала супруга и не хотела признавать токсичность отношений, однако Прилучный вновь и вновь давил на звезду.

Я решалась очень долго, я шла к этому год. Отношения стали портиться, но я не могла поверить, что Паша способен так плохо относиться ко мне. Но чем больше я прощала, тем больше человек себе позволял.

Как писал NEWSTES, ранее Агата Муцениеце посмеялась над пенисом Прилучного.